Jhonny Rivera y Jhon Alex Castaño iniciarán las fiestas decembrinas con un espectáculo en el que interpretarán sus grandes éxitos frente a miles de fanáticos. Los artistas de música popular se reunirán en una misma tarima el próximo sábado 5 de diciembre en Zipaquirá en la Rasca Salinera.

El evento, que espera recibir a los habitantes de los 11 municipios de la Sabana, contará además con invitados especiales y un espacio para impulsar los emprendimientos locales.

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“La gente de aquí trabaja todo el año y casi siempre tiene que ir a Bogotá a ver a sus artistas; esta vez Rivera y Castaño vienen a Zipaquirá”, manifestó el gerente del proyecto, Santiago Anzola Cortés.

Además de la presentación en Zipaquirá, el ‘Rey del Pueblo’ y el ‘Rey del Chupe’ anunciaron fechas en solitario para los primeros meses de 2027 en El Corazón de Bogotá - Arena.



Jhon Alex festejará su cumpleaños junto a sus seguidores el 10 de abril. “Una noche para cantar, brindar, bailar y hacer historia juntos”, expresó el intérprete de ‘Dos razones’ en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Jhonny celebrará sus raíces con ‘¡Campesino a mucho honor!’ el 22 de mayo. “¿Quién más está listo para cantar los clásicos?”, escribió el pereirano en un video donde aparece cantando junto a su fanaticada.