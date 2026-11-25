Una de las agrupaciones más exitosas en el mundo regresa a Colombia en febrero de 2027. En cabeza de Jesús Ortiz -vocalista de la banda-, Fuerza Regida regresa al país en su apuesta de llenar su primer estadio en el Vive Claro de Bogotá.

La cita será el 20 de febrero de 2027 en donde los mexicanos esperan reunir a más de 40.000 fanáticos. En su visita en 2025, tuvieron dos noches mágicas en el Movistar Arena con lleno total y muchas personas se quedaron por fuera, por eso, en esta ocasión optaron por un escenario mucho más grande para estar presentes.

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Además, el anuncio llega tras la contundente respuesta del público en México, donde Fuerza Regida suma 15 conciertos agotados, diez en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y cinco en la Arena Monterrey. Con diez presentaciones programadas en apenas once días en el Palacio de los Deportes, la agrupación estableció un nuevo récord en el histórico recinto, superando la marca anterior de ocho conciertos que compartían Metallica y Shakira.

Fuerza Regida // Foto: AFP

Los mexicanos han demostrado que son los que lideran la tendencia de los corridos en todo el mundo, colaborando, incluso, en el reciente Grand Theft Auto VI con "Suzuki", una canción que lanzaron exclusivamente en este videojuego.



Con más de 53 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 35 mil millones de reproducciones a lo largo de su carrera, Fuerza Regida continúa ampliando el alcance global de la música mexicana. Éxitos como “TQM”, “Bebe Dame”, “Tu Boda”, “Marlboro Rojo” y “El Jefe”, su colaboración con Shakira

Fuerza Regida // Foto: AFP

Precios y localidad de Fuerza Regida en Colombia

Preferencial (De pie / +18 años)



Etapa Única: $199.000 + $41.000 (servicio) = $240.000 (Precio Full)

Localidades 117 - 124 (+18 años)



Etapa Única: $269.000 + $55.000 (servicio) = $324.000 (Precio Full)

Localidades 125 - 132 (+18 años)



Etapa Única: $299.000 + $61.000 (servicio) = $360.000 (Precio Full)

Localidades 109 - 116 (+18 años)



Etapa Única: $349.000 + $71.000 (servicio) = $420.000 (Precio Full)

VIP (De pie / +18 años)



Etapa 1: $419.000 + $85.000 (servicio) = $504.000 (Precio Full)

$419.000 + $85.000 (servicio) = (Precio Full) Etapa 2: $449.000 + $91.000 (servicio) = $540.000 (Precio Full)

Localidades 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108 (+18 años)



Etapa Única: $499.000 + $101.000 (servicio) = $600.000 (Precio Full)

Localidades 99, 101 y 103 (Menores / +14 años)



Etapa Única: $499.000 + $101.000 (servicio) = $600.000 (Precio Full)

Palcos Oro (Para 10 personas / +18 años)



Etapa Única: $8.000.000 + $1.238.000 (servicio) = $9.238.000 (Precio Full)

Palcos Diamante (Para 10 personas / +18 años)



Etapa Única: $10.000.000 + $1.547.000 (servicio) = $11.547.000 (Precio Full)

Preventa y boletería