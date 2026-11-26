La industria musical británica perdió a uno de los integrantes que hizo parte de una de las agrupaciones más reconocidas del pop rock de los años ochenta. El artista falleció a los 65 años, después de enfrentar durante varios años un cáncer de próstata.

La noticia generó reacciones entre sus seguidores y antiguos compañeros de escenario, quienes destacaron su aporte a la historia de la música.

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Se trata de Andy Taylor, guitarrista y compositor de Duran Duran, cuya muerte fue confirmada este miércoles por la agrupación mediante un comunicado. Según el pronunciamiento, el músico falleció el lunes 23 de noviembre en su residencia, acompañado por sus familiares, luego de una larga batalla contra la enfermedad.

Muere Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran. Foto: Redes sociales

La banda también recordó el papel que tuvo Taylor en sus primeros años y la influencia de su talento en el sonido que los llevó a alcanzar reconocimiento internacional. El guitarrista llegó a Birmingham desde el noreste de Inglaterra con la intención de hacer parte de un proyecto musical que, con el tiempo, se convertiría en un fenómeno mundial.



El aporte del guitarrista a la historia de Duran Duran

Durante su primera etapa con la agrupación, en la década de los ochenta, Taylor participó en la construcción de varias canciones que se convirtieron en referentes del repertorio del grupo. Entre ellas se encuentran Hungry Like the Wolf y Save a Prayer, temas que contribuyeron a consolidar su reconocimiento fuera del Reino Unido.

Sin embargo, su trayectoria con la banda tuvo una primera pausa en 1985, cuando decidió apartarse del proyecto en medio de una etapa de cambios internos. Después de su salida, exploró su carrera como solista y también trabajó en composiciones para otros artistas.

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Quince años más tarde, en 2000, volvió a reunirse con sus antiguos compañeros para participar en un nuevo álbum. Su historia con Duran Duran tuvo otro momento significativo en 2022, cuando la agrupación ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll.

En 2022 hizo público su diagnóstico de cáncer

Aunque el músico llevaba tiempo enfrentando problemas de salud, fue durante la ceremonia de ingreso de Duran Duran al Salón de la Fama del Rock & Roll cuando se conoció públicamente su diagnóstico de cáncer de próstata. Taylor no pudo asistir al evento y la banda fue la encargada de leer un mensaje en el que reveló la enfermedad que padecía.

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Tras confirmarse su fallecimiento, sus familiares también compartieron un mensaje de despedida. Su esposa, Tracey Taylor, lo recordó como el pilar de la familia y resaltó la determinación con la que afrontó los últimos años de su vida.

En su pronunciamiento, los integrantes de la agrupación manifestaron el cariño que sentían por el guitarrista y destacaron que su personalidad y estilo dejaron una marca en la identidad musical del grupo.

Por último, tanto la familia como Duran Duran solicitaron a quienes quieran rendirle homenaje que, en lugar de enviar arreglos florales, realicen donaciones a Prostate Cancer UK, organización británica dedicada a la lucha contra el cáncer de próstata.

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La petición busca que la despedida del artista también contribuya a respaldar el trabajo de una entidad que acompaña iniciativas relacionadas con esta enfermedad.