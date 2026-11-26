Silvestre Dangond continúa consolidando su éxito musical con “Hay Amores”, su más reciente sencillo, que a pocas semanas de su lanzamiento ya acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales y se posiciona entre las canciones favoritas de sus seguidores.

El tema también ha logrado una importante acogida en TikTok, donde supera los 250 millones de visualizaciones. Parte de este fenómeno se ha construido a través de los contenidos que el artista comparte junto a su hijo, protagonizando momentos familiares al ritmo de la canción y generando una conexión especial con sus seguidores.

Publicidad

La popularidad de “Hay Amores” también se traslada a los escenarios, donde el público acompaña al cantante vallenato coreando cada una de sus estrofas durante sus recientes presentaciones. Así, Dangond reafirma su capacidad para conectar con diferentes generaciones y mantener su música vigente tanto en las plataformas digitales como en los conciertos.

“El Baile de Todos Tour USA 2026” llegará a siete ciudades

Mientras disfruta de la acogida de su nuevo lanzamiento, Silvestre Dangond se prepara para continuar su recorrido internacional con “El Baile de Todos Tour USA 2026”, una gira que lo llevará a reencontrarse con sus seguidores en siete ciudades de Estados Unidos.

Publicidad

El tour comenzará el próximo 3 de diciembre en Charlotte y continuará por Atlanta, Miami, Tampa, Houston, Los Ángeles y San José. En cada presentación, el artista ofrecerá un recorrido por sus grandes éxitos, en un encuentro musical que promete reunir a la comunidad latina alrededor del vallenato.

Con el éxito de “Hay Amores” y su próxima gira estadounidense, Silvestre Dangond mantiene un momento destacado de su carrera, combinando nuevos lanzamientos, cercanía familiar y presentaciones internacionales que fortalecen su presencia en la música latina.