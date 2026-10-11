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Shakira reunió a más de 50.000 personas en Madrid junto a Maluma

La presentación contó con Maluma como invitado especial, con quien interpretó ‘AGUA’ tras una década de colaboraciones musicales. Al concierto también asistieron figuras como Penélope Cruz y Mónica Cruz.

Shakira y Maluma en concierto en Madrid.
Shakira y Maluma en concierto en Madrid. Captura pantalla video redes sociales.
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

Shakira cumplió una nueva jornada de su residencia en Madrid con un concierto al que asistieron más de 50.000 personas. La presentación reunió a seguidores de distintos países y contó con la participación del cantante colombiano Maluma, con quien la artista volvió a compartir escenario después de una década de colaboraciones musicales.

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Durante el espectáculo, la barranquillera interpretó canciones de su repertorio ante un público que acompañó la presentación. Uno de los momentos destacados de la noche fue la aparición de Maluma, quien cantó junto a Shakira la canción ‘AGUA’, una de sus colaboraciones más recientes, que fue coreada por los asistentes.

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La participación de ambos artistas marcó un nuevo encuentro musical tras éxitos conjuntos como ‘Chantaje’ y ‘Clandestino’, canciones que han formado parte de su trayectoria compartida durante los últimos años.

El concierto también contó con la presencia de varias figuras del entretenimiento y el deporte español, entre ellas las actrices Penélope Cruz y Mónica Cruz, la empresaria Vicky Martín Berrocal, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y la nadadora Mireia Belmonte.

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La presentación hizo parte de la residencia europea de Shakira, vinculada a su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, con la que la cantante colombiana presenta en vivo su repertorio más reciente y algunos de los temas más reconocidos de su carrera, mostrando una etapa en la que su música continúa convocando a seguidores de todo el mundo y en la que las colaboraciones con otros artistas mantienen un lugar destacado dentro de sus espectáculos.

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