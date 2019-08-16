En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carro bomba Casanare
Quitavisas
Rodrigo Lara
Eva Ferrer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Farruko

Farruko

Farruko.jpg
Entretenimiento

Farruko reafirma su versatilidad musical con su más reciente sencillo

Farruko
Entretenimiento

Farruko, Lenny Tavárez y Corina Smith se unen a Premios Juventud en Puerto Rico

Farruko
Entretenimiento

Farruko lanza nuevo disco que hizo en medio de su "tormenta de especulación" de su carrera

Pacho _El Antifeka_ (2).jpg
Sociedad

Daddy Yankee y Farruko se pronuncian tras el asesinato de Pacho 'El Antifeka'

Karol G
Entretenimiento

Karol G arrasó en los Premios Tu Música Urbano 2022 con nueve galardones

341260_BLU Radio // Farruko // Foto: Instagram @farrukoofficial
Entretenimiento

Tremendo susto: avión en que viajaba Farruko tuvo que aterrizar de emergencia en Estados Unidos

341260_BLU Radio // Farruko // Foto: Instagram @farrukoofficial
Entretenimiento

Farruko pide perdón por sus canciones y convierte un concierto en "una misa"

276888_BLU Radio Foto: Obama / AFP
Entretenimiento

Farruko y Bad Bunny en la lista: Barack Obama sorprendió con las canciones que más escuchó en 2021

tito el bambino - instagram .jpg
Entretenimiento

Tito El Bambino lanza 'El muñeco', su nuevo álbum

341260_BLU Radio // Farruko // Foto: Instagram @farrukoofficial
Entretenimiento

¿Usa peluca? Farruko se queda sin cabello en pleno concierto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad