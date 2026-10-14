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Blu Radio  / Entretenimiento  / El Pibe Valderrama se quitó su legendaria melena: se rapó por completo

El Pibe Valderrama se quitó su legendaria melena: se rapó por completo

El ídolo del fútbol colombiano, de 62 años, causó revuelo en redes sociales al publicar un video junto a su esposa Elvira en el que aparece sin su característico afro tras más de cuatro décadas de lucirlo.

Pibe Valderrama
Pibe Valderrama
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

En un hecho inédito que tomó por sorpresa al mundo del deporte y del entretenimiento, Carlos 'El Pibe' Valderrama decidió decirle adiós a su emblemática e icónica melena. El exfutbolista de la Selección Colombia, de 62 años, reapareció rapado por completo tras llevar su característico afro durante al menos cuatro décadas.

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El sorpresivo cambio de imagen se conoció a través de un video publicado en redes sociales por el propio exjugador y su esposa, Elvira, en el que se le observa subiéndose a un vehículo luciendo la cabeza totalmente rapada. En el registro audiovisual se aprecia el proceso de corte progresivo con la máquina hasta llegar al rapado al ras.

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Reacciones y dudas sobre inteligencia artificial

El impacto visual fue tal que de inmediato se desató un intenso debate entre seguidores e internautas, al punto que muchos llegaron a especular que la secuencia o las fotografías eran una creación generada por inteligencia artificial. Sin embargo, la veracidad del video confirmó el drástico giro estético del exastro.

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Quienes reaccionaron al nuevo aspecto del astro colombiano coincidieron en que "parece otra persona" y afirmaron que con el corte al ras "se quitó muchos años de encima".

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Sin explicaciones sobre la transformación

Pese al revuelo provocado en las plataformas digitales, ni Valderrama ni su esposa ofrecieron razones o explicaciones sobre el motivo que lo llevó a realizarse este cambio de look tras toda una vida luciendo su peinado tradicional.

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De esta manera, una de las melenas más famosas y reconocibles del fútbol mundial quedó en el pasado, cerrando una etapa estética de más de 40 años.

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