El Pibe Valderrama se quitó su legendaria melena: se rapó por completo

En un hecho inédito que tomó por sorpresa al mundo del deporte y del entretenimiento, Carlos 'El Pibe' Valderrama decidió decirle adiós a su emblemática e icónica melena. El exfutbolista de la Selección Colombia, de 62 años, reapareció rapado por completo tras llevar su característico afro durante al menos cuatro décadas.

El sorpresivo cambio de imagen se conoció a través de un video publicado en redes sociales por el propio exjugador y su esposa, Elvira, en el que se le observa subiéndose a un vehículo luciendo la cabeza totalmente rapada. En el registro audiovisual se aprecia el proceso de corte progresivo con la máquina hasta llegar al rapado al ras.

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Reacciones y dudas sobre inteligencia artificial

El impacto visual fue tal que de inmediato se desató un intenso debate entre seguidores e internautas, al punto que muchos llegaron a especular que la secuencia o las fotografías eran una creación generada por inteligencia artificial. Sin embargo, la veracidad del video confirmó el drástico giro estético del exastro.



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Quienes reaccionaron al nuevo aspecto del astro colombiano coincidieron en que "parece otra persona" y afirmaron que con el corte al ras "se quitó muchos años de encima".

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Sin explicaciones sobre la transformación

Pese al revuelo provocado en las plataformas digitales, ni Valderrama ni su esposa ofrecieron razones o explicaciones sobre el motivo que lo llevó a realizarse este cambio de look tras toda una vida luciendo su peinado tradicional.

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De esta manera, una de las melenas más famosas y reconocibles del fútbol mundial quedó en el pasado, cerrando una etapa estética de más de 40 años.