"Nos robaron el partido": Pibe Valderrama explotó tras el empate entre Colombia y Portugal

El empate sin goles entre Colombia y Portugal, que dejó a la selección nacional como líder del Grupo K del Mundial, estuvo marcado por una polémica arbitral que desató una ola de reacciones. El gol anotado por Dávinson Sánchez en los minutos finales fue invalidado por un supuesto fuera de lugar, una decisión que generó inconformidad entre jugadores, aficionados y figuras históricas del fútbol colombiano.

Uno de los que alzó la voz fue Carlos 'El Pibe' Valderrama. Como es habitual tras cada presentación de la Tricolor, el excapitán analizó el compromiso en un video publicado en sus redes sociales, donde primero destacó el desempeño del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

"Bien, tenemos equipo y buena selección. Nos faltó el gol, creamos muchas ocasiones. A veces nos las comemos y en otras el arquero rival ha resultado bravo", comentó el samario.

Valderrama también resaltó la actuación del arquero Camilo Vargas, quien evitó la caída de su arco con intervenciones decisivas, y elogió el rendimiento colectivo del equipo.



"Hasta Camilo estuvo bien, salvó dos llegadas de Portugal. El equipo completo jugó bien", afirmó. Además, valoró las modificaciones realizadas por el cuerpo técnico durante el encuentro.

"Los cambios me sorprendieron y me gustaron porque los pelaos jugaron bien", señaló el exfutbolista, que brilló en clubes como Unión Magdalena, Junior, Deportivo Cali, Montpellier y Valladolid.

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"Ya sabemos quién será campeón"

El tono del mensaje cambió por completo cuando se refirió al tanto anulado a Dávinson Sánchez. Visiblemente molesto, Valderrama criticó la actuación del cuerpo arbitral y cuestionó que no se revisaran otras acciones polémicas mediante el VAR.

"Ya me preocupo. Con este gol anulado a Colombia, ¿entonces ya sabemos quién será campeón? Marcamos un gol legítimo y nos lo quitan. Estoy emputado porque nos robaron el partido, lo de Dávinson es gol. Y la falta que le hicieron a Luis Suárez, eso es penalti. ¿Por qué no revisaron el VAR?", expresó.

El exvolante fue más allá y aseguró que decisiones como esa perjudican constantemente a la Selección Colombia.

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"Así es muy jodido. Que digan quién va a ser campeón y no jugamos más. Así de descarado no se puede. Hay que hablar, siempre es lo mismo, nunca nos dejan llegar a algún lado. Hace rato que no veía un robo de esa manera. Ese gol es válido en cualquier parte del mundo, con VAR, sin VAR, con reglas o sin reglas. Esas injusticias no, ¿hasta cuándo? Ya empezaron a joder, sean serios. Que gane el mejor", manifestó.

Pese a su indignación por el arbitraje, Valderrama cerró su mensaje con un reconocimiento al rendimiento de la Selección Colombia y envió un mensaje de respaldo al plantel.

"Felicitaciones muchachos, el fútbol se juega así", concluyó.