Así quedó el camino de Colombia en el Mundial 2026: ¿se viene revancha con Argentina?

La clasificación de la selección Colombia como líder del Grupo K no solo le permitió avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, sino que también dejó definido el cuadro por el que transitará en busca de superar su mejor actuación en la competencia donde alcanzó los cuartos de final alcanzados en 2014.

El primer desafío para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo será Ghana, selección que accedió a la fase eliminatoria tras finalizar como una de las mejores terceras de la fase de grupos. La Tricolor parte con la confianza que le dio terminar invicta la primera ronda, aunque sabe que a partir de ahora cualquier error puede significar la despedida del certamen.

En caso de superar al conjunto africano, Colombia disputaría los octavos de final frente al vencedor de la llave entre Suiza y Argelia-Auatria o Irán, un cruce que, sobre el papel, luce equilibrado y que definirá cuál de los dos avanzará entre los ocho mejores del Mundial.

Posible enfrentamiento con Argentina en cuartos

Si el combinado cafetero logra superar esas dos eliminatorias, el panorama cambia por completo. En cuartos de final podría encontrarse con Argentina, una de las principales favoritas al título y que quedó ubicada en el mismo lado del cuadro.

La albiceleste abrirá la fase de eliminación directa frente a Cabo Verde y, si confirma su favoritismo, se mediría en octavos al ganador de la serie entre Australia y Egipto.

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Ese hipotético enfrentamiento ante el equipo de Lionel Messi sería una reedición de varios enfrentamientos recientes entre dos selecciones que se conocen bien y que han protagonizado partidos de alta intensidad tanto en las eliminatorias suramericanas como en la Copa América.

En caso de alcanzar las semifinales, el camino se tornaría aún más exigente. En ese sector del cuadro permanecen selecciones de primer nivel como Brasil, que enfrentará a Japón; Inglaterra, que se cruzará con República Democrática del Congo; México, que jugará ante Ecuador, y Costa de Marfil, que buscará avanzar frente a Noruega. Cualquiera de ellas podría convertirse en el siguiente obstáculo para la Tricolor en la lucha por un cupo en la final.

Mientras tanto, el otro lado del cuadro también tendrá enfrentamientos de alto voltaje. Alemania se enfrentará a Paraguay; Francia chocará con Suecia; Sudáfrica tendrá como rival a Canadá; Países Bajos se medirá con Marruecos; Portugal jugará frente a Croacia; España se verá las caras con Austria; Estados Unidos enfrentará a Bosnia-Herzegovina y Bélgica abrirá la fase eliminatoria contra Senegal.

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Con el panorama completamente definido, La Tricolor ya conoce el camino que deberá recorrer si quiere volver a hacer historia en una Copa del Mundo. El primer paso será superar a Ghana, pero el horizonte también dibuja un posible duelo con Argentina que podría marcar uno de los capítulos más emocionantes del torneo.