¿Cuándo y dónde vuelve a jugar Colombia? Fecha, hora y rival confirmado en el Mundial 2026

La Selección Colombia cumplió su primer gran objetivo en el Mundial 2026. Tras igualar 0-0 contra Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami, el combinado nacional se consolidó como líder invicto del Grupo K. Este resultado de la tercera jornada no solo ratifica el gran momento del proceso de Néstor Lorenzo, sino que definió de manera exacta el día, la hora y la sede de su próximo desafío en el torneo.

Con el liderato asegurado, el panorama de la fase final quedó completamente establecido para los cafeteros en la ronda de dieciseisavos de final.



¿Cuándo vuelve a jugar Colombia y cuál es su rival?

Al finalizar en la primera posición de su zona, Colombia se medirá en la siguiente ronda ante la selección de Ghana, escuadra que accedió a la fase final como uno de los mejores terceros clasificados del Grupo L.

El partido de eliminación directa se disputará el próximo viernes 3 de julio en la ciudad de Kansas City. Los horarios oficiales para el crucial encuentro serán confirmados por la FIFA en las próximas horas.

Por su parte, Portugal terminó en el segundo lugar del grupo y tendrá que enfrentar a Croacia el 2 de julio en la sede de Toronto.



Así fue el empate ante Portugal que selló el liderato

El partido en Miami estuvo marcado por la alta intensidad de Colombia, que propuso las opciones más claras de gol a pesar de que el empate le bastaba para quedarse con la cima. Desde el primer minuto, un cabezazo de Jhon Córdoba rozó el travesaño, avisando las intenciones ofensivas de la Tricolor.



Jhon Arias se convirtió en el jugador más peligroso por la banda derecha durante la primera mitad, exigiendo al guardameta Diogo Costa y provocando que un defensor luso sacara un remate sobre la línea de gol. Portugal reaccionó a través de transiciones rápidas lideradas por Joao Cancelo, obligando también a una intervención providencial del arquero colombiano Camilo Vargas tras un remate de Bruno Fernandes.

El dato del VAR: En el tiempo de descuento, la fiesta de los miles de aficionados colombianos en las gradas estuvo a punto de ser completa tras un gol de Dávinson Sánchez, pero la anotación fue anulada por un fuera de juego milimétrico detectado por la tecnología de videoensayo.



El balance de Néstor Lorenzo de cara a las finales

Fiel a su planificación estratégica, el estratega Néstor Lorenzo aprovechó el desarrollo del compromiso en el segundo tiempo para refrescar las cargas físicas de sus principales figuras. A los 75 minutos, James Rodríguez y Jhon Arias dejaron el campo sustituidos para asegurar su plenitud física de cara al partido del 3 de julio. Daniel Muñoz también sumó minutos ingresando desde el banco de suplentes.

El invicto en la fase de grupos fortalece la confianza de la nómina colombiana, que ahora se trasladará a Kansas City con el objetivo de superar la llave ante Ghana y mantener vivo el sueño mundialista.