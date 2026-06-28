Los mejores memes del gol anulado a Davinson Sánchez vs. Portugal: "Una talla menos"

El partido de Colombia ante Portugal por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial, no solo dejó clasificada a la 'tricolor' como líder del grupo sino que, además, impulsó la creatividad de cientos de internautas que, tras el compromiso disputado en Miami, generaron un sinnúmeros de memes centrados, principalmente, en la jugada de gol que fue anulada a Davinson Sánchez, con apoyo del VAR.

"La una del pie derecho de Davinson Sánchez buscando Por qué le anularon el gol", dice uno de los memes compartidos en X al respecto, acompañando un video en un estadio.

La uña del pie derecho de Davinson Sánchez buscando porque le anularon el gol pic.twitter.com/OPxe5GY2X4 — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) June 28, 2026

Otros internautas más creativos jugador, incluso, con el tamaño del pie del defensor colombiano.

Según la FIFA así fue el fuera de lugar de Davinson Sánchez. pic.twitter.com/BggQsIMG1b — Gol Garra (@ElGolGarracol) June 28, 2026

También hubo espacio para bromear con la forma y tamaño de los dedos de los pies del defensor colombiano. En esa misma línea, algunos aseguraron que si el defensor usaba "una talla menos" en sus guayos, el gol hubiera sido validado.



Y hasta jugaron con un video del expresidente de Venezuela Hugo Chávez