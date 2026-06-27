Cruces de dieciseisavos del Mundial 2026: fechas, partidos y cuándo juega Colombia y Argentina

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y la FIFA oficializó el calendario y los emparejamientos correspondientes a los dieciseisavos de final. El cierre del Grupo J, liderado con puntaje perfecto por el vigente campeón Argentina, definió los últimos cupos que esperaban rivales de peso como España y Suiza.

La ronda de las 32 mejores selecciones del planeta arrancará de manera inmediata este domingo 28 de junio y se extenderá hasta el próximo viernes 3 de julio, cruzando a los equipos clasificados en un formato de eliminación directa en sedes repartidas por Estados Unidos, México y Canadá.



Así quedaron los cruces de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Los 16 partidos de la fase final quedaron programados con fechas, rivales y estadios confirmados por la organización del certamen de la siguiente manera:

Domingo 28 de junio

Sudáfrica vs. Canadá (Sede: Los Ángeles)

Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón (Sede: Houston)

Alemania vs. Paraguay (Sede: Boston)

Países Bajos vs. Marruecos (Sede: Monterrey)



Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega (Sede: Dallas)

Francia vs. Suecia (Sede: Nueva York/Nueva Jersey)

México vs. Ecuador (Sede: Ciudad de México)

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo (Sede: Atlanta)

Bélgica vs. Senegal (Sede: Seattle)

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (Sede: Santa Clara)

Jueves 2 de julio

España vs. Austria (Sede: Los Ángeles)

Portugal vs. Croacia (Sede: Toronto)

Suiza vs. Argelia (Sede: Vancouver)

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Viernes 3 de julio

Australia vs. Egipto (Sede: Dallas)

Argentina vs. Cabo Verde (Sede: Miami)

Colombia vs. Ghana (Sede: Kansas City)

Los últimos clasificados de la fase de grupos

La jornada definitiva de este sábado resolvió las dudas que quedaban en el cuadro principal. La selección de España conoció que su rival en la llave de eliminación será la siempre física Austria, en un encuentro pactado para disputarse en Los Ángeles.

De igual manera, Suiza definió su cruce definitivo para medirse ante la selección de Argelia en la sede canadiense de Vancouver.



Cuándo juegan las selecciones de Sudamérica

Las selecciones de la Conmebol se clasificaron a esta instancia definitiva y ya conocen la ruta para intentar meterse a los octavos de final. Paraguay abrirá la participación de los equipos de la región frente a Alemania el lunes 29 de junio en Boston.

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Ese mismo día, el pentacampeón Brasil buscará su tiquete frente a Japón en Houston. Ecuador tendrá la difícil tarea de enfrentar al local México el martes 30 de junio en la capital azteca.

Finalmente, las selecciones de Argentina y Colombia cerrarán la ronda de dieciseisavos de final el viernes 3 de julio. La Albiceleste buscará ratificar su favoritismo frente a Cabo Verde en la ciudad de Miami, mientras que el combinado cafetero medirá sus fuerzas ante Ghana en Kansas City.