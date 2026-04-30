El Pibe Valderrama corona a Luis Díaz: "Ya me superó"

Carlos 'El Pibe' Valderrama habló sobre Luis Díaz y comentó que la figura de la Selección Colombia ya lo había superado. Además, le envió sus felicitaciones y lo elogió al decir que es un “crack”. Luego destacó la humildad de la estrella del Bayern Múnich, al señalar que el éxito no lo ha cambiado.

El Pibe elogió a Luis Díaz

Las declaraciones las dio a Win Sports y coinciden con los números de Luis Díaz, quien ha sido determinante para que su equipo, el Bayern Múnich, esté disputando la semifinal de la Champions League.

“Luis Díaz ya me superó, lo felicito, crack. Me gusta que no cambió, siguió siendo el mismo”, dijo el excapitán de la tricolor.

Luis Díaz, tras gol ante St. Pauli X: @FCBayern

El próximo miércoles, 6 de mayo, en Múnich, Lucho Díaz volverá a enfrentarse al Paris Saint-Germain en una serie que va 5 a 4 a favor de los parisinos. En la Liga de Campeones, el guajiro ha jugado 11 partidos, ha marcado 7 goles y ha dado 3 asistencias.



En Alemania, ha celebrado distintos logros con su equipo. El pasado 19 de abril colaboró para que el Bayern Múnich fuese campeón de la Bundesliga y el próximo 23 de mayo disputará, contra el Stuttgart, la final de la Copa de Alemania. En la liga, Díaz ha jugado 29 partidos, ha marcado 15 goles y ha dado 13 asistencias. En lo que concierne a la Copa germana, ha anotado 3 tantos y ha realizado una asistencia en 5 partidos.

En la Selección Colombia es altamente probable que sea convocado para la próxima Copa del Mundo. Allí, Colombia debutará contra Uzbekistán el 17 de junio.

Pibe Valderrama Foto: AFP

Carlos 'El Pibe' Valderrama es una autoridad para calificar el desempeño de jugadores colombianos porque fue capitán de la tricolor en tres Copas del Mundo: 1990, 1994 y 1998. En Colombia fue campeón con el Junior y en Europa jugó para el Montpellier y el Real Valladolid.

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En definitiva, las palabras de Valderrama se dan en un contexto en el que Luis Díaz atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera, con incidencia directa en los resultados de su equipo y presencia constante en instancias definitivas, lo que respalda la valoración hecha por el excapitán de la Selección Colombia.