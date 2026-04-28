Bayern saca pecho en redes por golazo de Luis Díaz ante PSG en semis de Champions

Como se pronosticó, la semifinal entre el PSG y el Bayern de Múnich estuvo lleno de emociones y goles. Por su puesto, el colombiano Luis Díaz tuvo su oportunidad, la aprovechó y se hizo presente en el marcador.

Ante el golazo anotado por el guajiro en el segundo tiempo, para así acortar la ventaja contra el equipo de Luis Enrique, las redes sociales del Bayern no dudaron en sacar pecho por la actuación de su número 14 y elogiarlo por el 5-4, parcial.

En su cuenta oficial de Instagram, el equipo alemán publicó una fotografía de Díaz empuñando la mano derecha luego de celebrar su anotación, que estuvo marcada por la tensión ante la revisión del VAR por la revisión de un posible fuera de lugar. El post también estuvo acompañado de un frase emotiva que reflejó esa vibrante semifinal.

"¡ESTE EQUIPO NO SE RINDE NUNCA! ¡SIGUE LUCHANDO! ¡Upa y Lucho anotan! 👊", se lee en la publicación.



Bayern celebra gol de Luis Díaz Instagram @fcbayern

Entretanto, en la red social X, el reciente campeón de la Bundesliga realizó sos nuevas publicaciones con imágenes del colombiano. En una escribieron, luego del gol, "¡ESTO CUENTA!!!! SÍÍÍÍÍÍÍÍ. ESTAMOS DE NUEVO EN JUEGO. ¡QUÉ PARTIDO!" y en la segunda pedían "¡MÁS, MÁS, MÁS!" por lo mostrado en la cancha en esta semifinal.

ES ZÄHLT!!!! JAAAAAAAAAAA. WIR SIND WIEDER DRAN. WAS FÜR EIN SPIEL! pic.twitter.com/1lTcwuhJsn — FC Bayern München (@FCBayern) April 28, 2026

Video: gol de Luis Díaz HOY

¡¡GOLAZO DEL GUAJIRO PARA SEGUIR DESCONTANDO!! LOCURA DE LUCHO DÍAZ PARA EL 4-5 ANTE PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tftsq3iLhS — SportsCenter (@SC_ESPN) April 28, 2026