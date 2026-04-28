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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Bayern saca pecho en redes por golazo de Luis Díaz ante PSG en semis de Champions

Bayern saca pecho en redes por golazo de Luis Díaz ante PSG en semis de Champions

El control del guajiro para bajar el balón y luego el amague que le hace el capitán del PSG quedarán en la memoria de los fanáticos del conjunto bávaro.

Luis Diaz
Luis Díaz
Foto: EFE
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Como se pronosticó, la semifinal entre el PSG y el Bayern de Múnich estuvo lleno de emociones y goles. Por su puesto, el colombiano Luis Díaz tuvo su oportunidad, la aprovechó y se hizo presente en el marcador.

Ante el golazo anotado por el guajiro en el segundo tiempo, para así acortar la ventaja contra el equipo de Luis Enrique, las redes sociales del Bayern no dudaron en sacar pecho por la actuación de su número 14 y elogiarlo por el 5-4, parcial.

En su cuenta oficial de Instagram, el equipo alemán publicó una fotografía de Díaz empuñando la mano derecha luego de celebrar su anotación, que estuvo marcada por la tensión ante la revisión del VAR por la revisión de un posible fuera de lugar. El post también estuvo acompañado de un frase emotiva que reflejó esa vibrante semifinal.

"¡ESTE EQUIPO NO SE RINDE NUNCA! ¡SIGUE LUCHANDO! ¡Upa y Lucho anotan! 👊", se lee en la publicación.

Bayern celebra gol de Luis Díaz
Bayern celebra gol de Luis Díaz
Instagram @fcbayern

Entretanto, en la red social X, el reciente campeón de la Bundesliga realizó sos nuevas publicaciones con imágenes del colombiano. En una escribieron, luego del gol, "¡ESTO CUENTA!!!! SÍÍÍÍÍÍÍÍ. ESTAMOS DE NUEVO EN JUEGO. ¡QUÉ PARTIDO!" y en la segunda pedían "¡MÁS, MÁS, MÁS!" por lo mostrado en la cancha en esta semifinal.

Video: gol de Luis Díaz HOY

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