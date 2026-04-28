Golazo de Luis Díaz vs. PSG: definición de 'crack' para impulsar la ilusión del Bayern

Esta UEFA Champions League ha sido de ensueño para Luis Díaz, incluso por encima de cualquier expectativa que hubiese detrás de su llegada al Bayern Múnich. Una vez más, confirmó por qué se volvió el mejor fichaje de la temporada y este martes, 28 de abril, volvió a anotar con el cuadro bávaro en una serie agónica vs. PSG en el duelo de ida del Parque de los Principes.

PSG se fue encima del cuadro alemán y en poco tiempo sacó una ventaja de tres goles (5-2), que, para cualquiera, sería imposible darle vuelta, excepto para los hombres de Kompany. Primero el tercero lo puso Upamecano y para acercarse más al empate llegó la magia de 'Lucho' que, con categoría, anotó el cuarto tanto de la noche y acercó más a su equipo al empate.

Pese que el árbitro señaló que estaba en fuera de lugar, el VAR rápidamente cambió su decisión y determinó que 'Lucho' se encontraba totalmente habilitado y así el partido se puso 5 a 4 en una noche agónica de las semifinales de la UEFA Champions League.



Gol Luis Díaz HOY: vea la anotación del colombiano vs. PSG

LUIS DIAZ QUE ES ESTOOOOO



9 GOLES pic.twitter.com/JP1TlFfptN — Jeff (@JeffFcb14) April 28, 2026

Campaña histórica de Luis Díaz en Europa

No solo su gran nivel en cancha ha resaltado el trabajo de Díaz en el Bayern, sino que los números también respaldan su participación en ataque y en la UEFA Champions League aún más. En 11 partidos, ha anotado 8 goles y ha dado 3 asistencias con tiempo de juego de 871 minutos en cancha y un tanto cada 124, demostrando su imponencia.



Al igual que en Bundesliga y la Copa de Alemania en donde ha anotado 15 y 3 goles, respectivamente. El guajiro ha tenido meses de fantasía ocupando las principales portadas de todo el mundo, demostrando la gran decisión del cuadro bávaro en contratarlo.