La millonada que recibirá Luis Díaz si clasifica a la final de la Champions League

La Champions League 2025/26 está en su recta final, con las semifinales a punto de jugarse. El Bayern de Múnich marcha como uno de los favoritos de la llave en la que enfrenta al PSG de Francia; el combinado bávaro, en el papel, es el más opcionado para llegar a la final, luego de dejar en el camino al Real Madrid.

Pese a ello, el colombiano Luis Díaz ha dado de qué hablar en Europa, debido a su buena temporada en Alemania, por lo que ha surgido la pregunta sobre cuánto podría recibir si su equipo alcanza la final del torneo de la UEFA. Por lo que ‘Lucho’ tiene en juego una importante suma económica.

Cabe recordar que el Bayern viene de conquistar la Bundesliga y ahora apunta a cerrar la temporada con broche de oro, en especial porque también viene de ganar la copa alemana. En ese contexto, los jugadores cuentan con incentivos que se activan con resultados colectivos, poniendo a Díaz en una posición privilegiada.



Luis Díaz Champions League: cuánto dinero ganaría si llega a la final

Luis Díaz con el Bayern de Múnich Foto: AFP

Según lo revelado, la suma por el logro sería contundente. El extremo colombiano podría recibir hasta 76 millones de euros, sumando premios deportivos, bonos contractuales y variables por el desempeño.



Este tipo de acuerdos son habituales en clubes de élite, donde el rendimiento no solo se mide por goles o asistencias, sino también por objetivos alcanzados como grupo. En el caso del Bayern, llegar a la final significa un impulso económico importante.

Más allá del dinero, el paso a la final consolidaría a Díaz como una ficha crucial al interior del equipo, en una temporada donde ha sido protagonista.



Bayern vs. PSG: cuándo y dónde ver la Champions League

El choque entre el Bayern y el PSG se perfila como uno de los más atractivos de la jornada. El duelo está programado para el martes 28 de abril de 2026 y se llevará a cabo desde las 2:00 de la tarde.

El partido se podrá seguir por medio de ESPN y de la plataforma Disney+, quienes tienen los derechos de transmisión.



Bonos y premios en Champions: así funcionan los pagos a jugadores

En este tipo de torneos, los ingresos no dependen únicamente del salario base. Los clubes suelen estructurar contratos con incentivos claros, entre los que se destacan:



Bonificaciones por clasificar a rondas finales

Premios por títulos obtenidos

Variables por rendimiento individual

Incentivos por participación en partidos clave

Este modelo hace que cada fase de la Champions tenga un impacto directo en el bolsillo de los jugadores. En el caso de Luis Díaz, la semifinal no solo representa un reto deportivo, sino también una oportunidad económica de gran escala.