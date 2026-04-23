Estos serían los convocados de Colombia para el Mundial, revela Néstor Lorenzo

A falta de dos meses para que comience la Copa Mundial de la FIFA, Néstor Lorenzo tuvo una profunda conversación con Alexis García en Ditu, de Caracol Televisión, en donde sorprendió al confirmar cuáles serían sus convocados al torneo en donde el que tiene su sí confirmado sería Luis Díaz por su gran nivel en Alemania.

El técnico fue enfático en que la lista final será el resultado de un seguimiento constante a un grupo amplio de jugadores, asegurando que actualmente tienen en observación a cerca de 50 o 60 futbolistas, de los cuales saldrán los 26 convocados. Más que una lista cerrada, lo que existe es una base en permanente evaluación.

Selección Colombia en el Mundial 2026 // Fotos: AFP

Estos serían los convocados de la Selección Colombia

Primero destacó a Luis Díaz como el mejor futbolista del equipo en la actualidad, que, según él, sigue teniendo mucho más por dar y en Alemania el mundo ha tenido la oportunidad de ver todo lo que tenía por demostrar en la cancha.

El crecimiento de Díaz también ha sido impulsado por su entorno en clubes de élite. Compartir vestuario con figuras internacionales le ha permitido elevar su nivel competitivo. Según Lorenzo, este contexto favorece su desarrollo: enfrentarse constantemente a jugadores de alto nivel elimina barreras psicológicas y potencia el rendimiento. La experiencia internacional ha sido, en este sentido, un factor determinante.



Ahora, de quiénes serán los 26 convocados, Lorenzo fue enfático y confirmó cuáles serían: “Lo primero que sé, que sé un poco por los ritmos y los tiempos de selección, lo que decías antes, cómo llegan los jugadores. La lista, me va a tocar tomar esas decisiones que decíamos, porque yo los quiero a todos, sí, claro, pero van a tener que ser 26”, es decir, que llegarán los que en mejor estén rindiendo en sus equipos.

“Yo a veces lo llamo y le digo bájense… cuando vienen jugando mucho me preocupa mucho, cuando vienen jugando poco me preocupa también mucho, porque las dos cosas… claro, cuando vienen jugando es preocupante, y cuando juegan demasiado cada 3 días… lo hablo también”, dijo.

Aunque no dio nombres concretos -aparte de Luis Díaz-, aseguró que se tienen en cuenta el nivel y experiencia en el equipo por lo que puede aportar dentro y fuera de la cancha, además que dio a conocer algunos nombres que han venido compitiendo en la lista: “En los nueve estaban, viste, todos los que estaban, Borja, Durán, Borré, Córdoba, el Cucho, viste. Y bueno, estaba en un momento que digo, bueno, vamos a traerlo para verlo de cerca, para conocerlo, chico muy inteligente, gran profesional, así que sí. Significa la posición, la profesión. La verdad que bueno, está compitiendo ahí con los que nombré, ¿no? Con todos y con alguno más seguramente que se me olvida. Hay una competencia, lógico.”, dijo.

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En ese orden de ideas, la última convocatoria de Lorenzo sería la más cercana al Mundial y solo el rendimiento de cada futbolista determinará que continúe o no en la lista final, algo que, según él, tienen muy presente en el cuerpo técnico.

Esta fue la última convocatoria de Néstor Lorenzo