La emotiva reacción de futbolista del PSG al gol Luis Díaz: "Es un campeón"

En el agónico y vibrante partido entre PSG y Bayern Múnich por la UEFA Champions League, uno de los protagonistas de la jornada fue el colombiano Luis Díaz. El colombiano anotó el cuarto gol de su equipo con una definición de ‘crack’ mundial y que terminó deleitando tanto a rivales como compañeros.

Uno de los que sorprendió con su reacción sobre el gol fue Marquinhos, defensa del PSG y Brasil, quien aseguró que “siempre ha sido un jugador difícil”, por ende, no lo sorprendió el gran nivel que mostró y a quien siempre ha visto como alguien bueno.

“Es un campeón. Lo veo desde Liverpool y Colombia. Es muy difícil en duelos 1vs1 y aún más teniendo amarilla, contra un jugador así, que te quiebra en los duelos. Aún así siento que lo pudimos hacer muy bien. Agradezco a mis compañeros por los esfuerzos y todo lo que hicieron en este partido”, dijo el futbolista en ESPN.

¿Quién ganó el duelo entre Luis Díaz y Marquinhos? 🤔🔥



🎙️: "Es un CAMPEÓN. Lo veo desde Liverpool y Colombia. Es muy difícil en duelos 1vs1 y aún más teniendo amarilla".



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El delantero colombiano fue protagonista en la agónica derrota 5-4 frente al Paris Saint-Germain, en el partido de ida de las semifinales disputado este martes 28 de abril, reafirmando su condición como el mejor fichaje de la temporada.



El conjunto parisino dominó ampliamente el inicio del compromiso, logrando una ventaja aparentemente definitiva de 5 a 2. Sin embargo, el equipo dirigido por Vincent Kompany reaccionó con carácter, y en ese intento de remontada emergió la figura de ‘Lucho’, quien marcó el cuarto tanto bávaro con una definición de alta categoría que devolvió la esperanza a los alemanes.

El gran nivel de Díaz sigue sorprendiendo al mundo del fútbol, que se deleita por el ritmo de competencia que ha demostrado en los últimos meses hasta el punto de volverse en un pilar de suma importancia en los planes del belga Vicent Kompany en la búsqueda de los títulos de la temporada.