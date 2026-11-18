Cartagena cumplió 215 años desde su independencia y se mantiene como una de las ciudades más importantes del país. No solo por ser el corazón de una parte importante del Caribe colombiano, sino por convertirse en un punto de encuentro entre el arte, la cultura y la gastronomía que siguen definiendo a millones de personas.

A esto se ha sumado el gran momento musical que vive la ciudad y es que, después de muchos años, La Heroica ve nacer artistas de su tierra que son capaces de llevar la bandera del departamento de Bolívar hasta los escenarios más grandes del planeta. Esto gracias a cantantes como Hamilton, Luister La Voz, Yelex y Zaider, quienes marcan la tendencia que necesitaba la ciudad para convertirse en un punto de referencia en la industria.

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Y es que desde la champeta y los sonidos afrocaribeños hasta el afrobeats y las fusiones urbanas contemporáneas, Cartagena se ha convertido en uno de los territorios clave para entender hacia dónde se mueve una parte importante de la nueva música colombiana. En ese panorama, nombres como Luister La Voz, Hamilton, YELEX y Zaider representan distintas expresiones de una misma generación: artistas que han encontrado en sus raíces una identidad musical propia y que hoy están conectando con públicos cada vez más amplios.

Hamilton, Luister La Voz y Zaider, las nuevas caras cartageneras

Por un lado, Hamilton, conocido como AfroRockStar y ‘El Peladito de CTG’, ha convertido la identidad afrocaribeña en el sello de su proyecto musical. Su propuesta combina afrobeats, dancehall, música urbana y sonidos tradicionales del Caribe, con una identidad que ha despertado el interés de la industria internacional.



Su crecimiento tuvo varios reconocimientos durante 2026. El artista apareció en la portada de Forbes Colombia 30 Under 30, fue seleccionado para YouTube Foundry, hitos que marcaron un nuevo capítulo en su carrera y ampliaron su proyección fuera del país.

Hamilton // Foto: Instagram @hamiltongram_

A este movimiento se suma Luis Carlos Cabeza de Ávila, conocido artísticamente como Luister La Voz, quien se ha consolidado como uno de los exponentes de la nueva generación de la champeta y la música urbana del Caribe colombiano.

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Durante 2026, el cantante también alcanzó uno de los momentos más destacados de su trayectoria gracias a ‘Vulnerable’, su colaboración con Manuel Turizo, que llegó al top 10 del Billboard Colombia Hot 100. Este resultado le permitió acercarse a nuevas audiencias y fortalecer su presencia en la escena musical.

Luister La Voz // Foto: suministrada

Por su parte, Zaider es otro de los nombres que representa el crecimiento de la música cartagenera. El artista ha construido una propuesta alrededor de la champeta y los sonidos urbanos, con canciones que conectan con el público del Caribe y que han contribuido a mantener vigente este género en las nuevas generaciones. Su presencia dentro de la escena también evidencia cómo los ritmos tradicionales de Cartagena continúan encontrando espacios en la industria musical colombiana.

Foto: suministrada