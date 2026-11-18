Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes encendieron la fiesta en Bogotá los pasados 14 y 15 de noviembre. El Corazón de Bogotá - Arena fue escenario de dos jornadas con lleno total, en las que ambas agrupaciones reunieron sus grandes éxitos en un espectáculo de poco más de dos horas. Personas de todas las edades cantaron, bailaron y disfrutaron de principio a fin; incluso, muchos no pudieron contener las lágrimas de felicidad.

La energía de estos conciertos refleja la esencia de Los Caligaris: una combinación de música, circo, fútbol y conexión con el público. En entrevista con Blu Radio, la agrupación argentina explicó cómo construye una experiencia en la que los asistentes dejan de ser espectadores para convertirse en protagonistas.

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“Nosotros tenemos unos maquillajes que aluden a nuestros orígenes circenses. Eso nos permite a nosotros y al público canalizar y expresar cosas que no podés expresar en tu vida cotidiana. Vos podés ser un poquito más alegre de lo que sos en tu vida cotidiana”, explicaron.

Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes // Foto: Páramo Presenta

El fútbol también se juega en sus conciertos

La banda también lleva su pasión por el fútbol al escenario mediante el Caligari Fútbol Club, una propuesta que incluye lanzar una pelota gigante al público para que los asistentes intenten marcar un gol.

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Pero la dinámica tiene un significado especial. “Me gusta imaginar que ese gol se lo hacés a todas las cosas que te tiran para abajo, a las cosas que te deprimen, a las cosas que vos les querés ganar y meterle un gol”, contaron.

Además, defienden la música como un espacio capaz de superar las rivalidades deportivas. “La música atraviesa los colores, las banderas, y que suceda esa unión”, señalaron.

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Colombia, una segunda casa

El cariño del público colombiano también fue protagonista de la conversación. “Colombia es un manantial de cariño para nosotros. Siempre nos reciben con un montón de cosas, con dulces, con regalos, con historias, con abrazos, con canciones que nos cantan”, expresaron.

La experiencia compartida con Los Auténticos Decadentes reafirmó esa filosofía de celebración. “Las experiencias se suman, nada resta. Todo es para más”, aseguraron.

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Y eso fue precisamente lo que vivió Bogotá: dos agrupaciones, generaciones diferentes y miles de personas unidas por la música, en una fiesta donde la alegría terminó siendo la gran protagonista.