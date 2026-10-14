Verónica Alcocer pide investigar señalamientos de Eva Ferrer sobre supuestos traslados ilícitos

Verónica Alcocer, ex primera dama de la Nación, radicó un derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación para reiterar su disposición a colaborar con las autoridades y solicitar que se esclarezcan las recientes afirmaciones de la exconsejera presidencial Eva Ferrer, quien la señaló de presuntamente estar relacionada con el traslado ilícito de dinero, armas y estupefacientes entre Colombia y Venezuela.

En el documento, Alcocer recordó que ya había acudido a la Fiscalía en agosto pasado, luego de la divulgación de unos audios que, de acuerdo con Ferrer, fueron obtenidos y difundidos sin su consentimiento. En esa ocasión, manifestó su disposición para colaborar con la justicia. Posteriormente, su abogado, Ricardo Gaviria Ramírez, consultó si existían investigaciones penales en su contra y recibió inicialmente una respuesta en la que se le informó que no había registros.

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Sin embargo, aproximadamente un mes después, la Fiscalía complementó esa información y comunicó la existencia de una indagación a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, en la que Gaviria Ramírez quedó formalmente constituido como su defensor. Alcocer sostuvo que esa actuación es distinta de la que ahora se anuncia públicamente y reiteró su interés en que las nuevas afirmaciones sean investigadas.

“Quiero reiterar que no solo estoy dispuesta a que se investiguen estas nuevas afirmaciones, sino que tengo el mayor interés en que se esclarezcan con absoluta rigurosidad”, expresó en el documento.



La ex primera dama también se refirió a los viajes que realizó a Venezuela durante el periodo en el que cumplió actividades protocolarias. Aseguró que únicamente estuvo en ese país en dos oportunidades, ambas en visitas oficiales: el 31 de enero de 2023, como parte de una delegación, y el 18 de noviembre de ese mismo año, en compañía del presidente de la República.

“No realicé ningún otro desplazamiento a ese país, ni siquiera a título personal”, afirmó Alcocer. Agregó que las visitas cuentan con registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual de acceso público que, según señaló, permiten verificar las actividades realizadas y las personas que participaron.

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“Tengo la absoluta tranquilidad de que el contraste de estos documentos y registros audiovisuales con los testimonios de quienes participaron en dichas visitas permitirá desvirtuar las afirmaciones divulgadas y demostrar que jamás participé en las conductas que se han pretendido atribuirme”, sostuvo.

La solicitud se conoce en medio de las actuaciones que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría por las afirmaciones de Ferrer, quien también ha hecho señalamientos relacionados con presuntos contratos irregulares y tráfico de influencias en distintas entidades estatales. La defensa de la exconsejera presidencial Eva Ferrer, a cargo de la abogada María Soledad Morales, confirmó mediante un comunicado del 14 de octubre de 2026 que su representada mantiene plena disposición para cumplir con la diligencia de declaración programada ante la Fiscalía General de la Nación, pese a las reiteradas amenazas recibidas contra su vida y la de sus padres. En el pronunciamiento oficial, la representación legal aclaró que las solicitudes de aplazamiento previo no corresponden a una negativa a colaborar con la justicia, sino a medidas preventivas de seguridad, reiterando que la citación del 27 de agosto no se atendió por recomendación jurídica y que la del 29 de septiembre nunca les fue notificada ni acreditada formalmente por el ente investigador.

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De manera paralela, el catalán Manel Grau rechazó las acusaciones formuladas en su contra por Ferrer y anunció que solicitaría a sus abogados emprender acciones penales por injuria y calumnia, además de demandas civiles por presuntos daños a su buen nombre y reputación. También le pidió a su antigua amiga, con quien asegura haber mantenido una relación de más de 25 años, que se retracte de sus afirmaciones.

Además, hay una nueva denuncia por injuria y calumnia contra Eva Ferrer, debido a que la capitana de la Policía Kelly Lozano tomó acciones legales luego de que se suspendiera su comisión en la Embajada de Colombia en Qatar tras los señalamientos de la catalana, quien aseguró que ella tendría conocimiento de todos los movimientos de la ex primera dama Verónica Alcocer.