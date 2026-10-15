Lluvias se ensañaron con Cundinamarca: Soacha y Funza fueron los más afectados por inundaciones

Un fenómeno climático extremo e indecifrable se apoderó de Cundinamarca, donde las jornadas han variado drásticamente desde alertas por incendios forestales en la mañana hasta devastadoras inundaciones y vendavales en las tardes. En lo corrido del año, el departamento suma más de 300 emergencias producto de las fuertes lluvias, de las cuales 57 eventos se han concentrado en el mes de octubre, afectando a más de 75 municipios.

Tragedia e inundaciones críticas en Soacha

El municipio de Soacha vivió momentos de colapso luego de que las precipitaciones provocaran el desbordamiento de la quebrada Tibanica, convirtiendo corredores neurálgicos como la Autopista Sur y el sector de Terreros en auténticos ríos. La emergencia invernal se tornó trágica tras confirmarse el fallecimiento de un motociclista que se desplazaba hacia la comuna 4.

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Sobre este hecho, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, explicó en diálogo con Mañanas Blu cómo la fuerza de las correntías desencadenó el siniestro: "La fuerza de las lluvias lo desplaza con su motocicleta, lo arrastra y desafortunadamente un vehículo que se encontraba parqueado, el motociclista se estrella con él y queda sin signos vitales cuando llega al hospital cardiovascular".

#SOACHA. ​La tarde de este 14OCT, se registraron fuertes lluvias en el sector de Ciudadela Sucre, donde intensas corrientes de agua arrastraron motocicletas, objetos y a varias personas. El balance preliminar deja dos personas lesionadas que fueron trasladadas a un centro médico,… https://t.co/wV1EajEMT2 pic.twitter.com/frWrKp9x9K — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 15, 2026

El mandatario local calificó el panorama atmosférico como un choque atípico de variables climáticas: "Las lluvias del día de ayer y mientras que el país inicia el fenómeno del Niño, nosotros llevamos ya varios días sumados en el entorno a un efecto climático que en un solo día nos tuvo una incidente y alarma de incendio y al mismo tiempo inundación".



Basuras, "plastiqueras" y ríos de espuma en las calles

El colapso del alcantarillado en Soacha respondió no solo al volumen de agua proveniente de las partes altas de las comunas 4 y 6, sino al arrastre masivo de recebo y residuos. Sánchez enfatizó que el problema principal no radica en la falta de mantenimiento de la infraestructura, sino en la falta de conciencia ciudadana: "Terminan encontrando colchones, se terminan encontrando closets, se terminan encontrando salas, sofás, que son elementos que claramente no deberían estar dentro de los canales".

Por otro lado, la aparición de densas capas de espuma en sectores como El Barreno causó inquietud en la comunidad. El alcalde puntualizó que el fenómeno es causado por fábricas informales de reciclaje en las zonas altas: "En la parte alta de la comuna cuatro hemos venido teniendo el aumento de lo que se ha denominado plastiqueras y son sitios donde se dedican al lavado del plástico, utilizan químicos y detergentes que al final con la fuerza y el movimiento del agua pues generan estos efectos de espuma". Pese a que no es un componente tóxico, el municipio mantiene operativos para intervenir estas actividades.

#SOACHA. Debido a las fuertes lluvias de las últimas horas, se presentan inundaciones en Quintanares, Terreros y La Despensa. A esta hora la movilidad se encuentra seriamente afectada sobre la autopista Sur en sentido Soacha - Bogotá, por lo que se recomienda tomar vías alternas… pic.twitter.com/rPPbyyR48k — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 14, 2026

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Para mitigar el riesgo, la administración resaltó la inversión de 9.000 millones de pesos en 2024 para la construcción del desarenador 3 en La Capilla, el avance en dos estructuras similares adicionales y la firma con el Ministerio de Vivienda para adquirir el predio del último desarenador proyectado.

Un tornado inédito en Funza y estragos en Lenguazaque

La severidad del clima se extendió a la Sabana Centro y otras provincias. En Funza, un evento meteorológico sin antecedentes recientes provocó severos destrozos. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, detalló la magnitud del impacto: "En Funza un hecho nunca antes visto en ese sector de Sabana, un vendaval, un tornado al mejor estilo americano que arrasó techos, botó árboles, postes de alumbrado público, cableado de energía eléctrica". Este fenómeno dejó un saldo de 150 personas afectadas, además de daños en viviendas y techos de centros educativos.

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Entretanto, en Lenguazaque, el desbordamiento del drenaje urbano y desprendimientos de tierra en zonas montañosas dejaron incomunicadas entre cinco y seis veredas, requiriendo el despliegue de maquinaria del Instituto de Infraestructura del departamento.

Escuche aquí la entrevista: