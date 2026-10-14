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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Un muerto y dos heridos en Soacha por las fuertes lluvias este miércoles

Un muerto y dos heridos en Soacha por las fuertes lluvias este miércoles

La movilidad entre Soacha y Bogotá sufrió una grave crisis tras las fuertes lluvias de la tarde, además de algunas afectaciones en la población.

Murió alguien en Soacha por lluvias.jpg
Foto: X @@JulianPericoJr
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Las fuertes lluvias en Bogotá y Soacha este miércoles, 14 de octubre, causaron no solo problemas de movilidad e inundaciones, sino que, según informó el alcalde Julián Sánchez Perico, esta emergencia dejó el saldo de una persona fallecida y dos heridas.

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"Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de un hombre a causa de la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias registradas hoy en nuestra ciudad. A través de la Secretaría de Salud, articulamos con ambulancias privadas su traslado al Hospital Cardiovascular, donde infortunadamente llegó sin signos vitales", informó.

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En videos e imágenes se vio como las inundaciones obligaron al cierre total de TransMilenio, al igual que obligó a los ciudadanos a tomar vías alternas debido al paso cerrado sobre la Autopista Sur. En los barrios de Soacha se vieron escenas frecuentes de personas intentando sortear las zonas inundadas.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos. Dos ciudadanos más fueron trasladados y reciben atención médica bajo los protocolos hospitalarios establecidos. Los organismos de emergencia continúan trabajando en territorio, verificando posibles afectaciones en las viviendas de los barrios afectados por las lluvias", añadió.

También es importante recordar que las inundaciones alcanzaron altos niveles, es decir, el agua llegó a incluso a bloquear vehículos y dejar personas atrapadas en su casas, evitando que se filtrara en zonas residenciales.

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Las lluvias en Bogotá y Soacha continuarán a lo largo de octubre y noviembre, según el Ideam y el Idiger, por lo que se recomienda a la ciudadanía a estar atento a cualquier novedad a través de los canales oficiales.

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