El RegioTram del Norte, conocido también como El Tren de Zipaquirá, hizo parte de la agenda internacional de inversiones de la Milagro Week en Nueva York, un espacio liderado por la Vicepresidencia de la República, en cabeza de José Manuel Restrepo. El proyecto ferroviario, con una inversión de $17,4 billones, prevé seleccionar a su concesionario a mediados de 2027.

Desde Zipaquirá, el 18 de noviembre de 2026, el alcalde Fabián Rojas y el gerente de la Empresa Férrea Regional (EFR), Orlando Santiago Cely, presentaron los avances de la iniciativa y los próximos pasos para su ejecución.

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El Tren de Zipaquirá, en el portafolio de Bogotá - Región

El RegioTram del Norte es una de las 15 iniciativas de Bogotá - Región que fueron presentadas ante inversionistas internacionales durante la Milagro Week. Su inclusión en esta agenda se suma a las gestiones adelantadas por la administración municipal de Zipaquirá para impulsar el proyecto.

Tras el Encuentro Regional de Bogotá y Cundinamarca, realizado el 26 de octubre, el alcalde Fabián Rojas solicitó al Gobierno nacional priorizar el RegioTram del Norte en el Plan Nacional de Desarrollo 2026 - 2030.



"Que el Tren de Zipaquirá esté presente en esta agenda internacional es una gran noticia para nuestra ciudad y para Sabana Centro. Agradecemos al Gobierno nacional, al gobernador Jorge Emilio Rey por su liderazgo y a la Empresa Férrea Regional por su compromiso. Junto con los alcaldes de la región seguimos trabajando y acompañando este proyecto, que representa más tiempo para nuestras familias y más oportunidades para nuestra gente", afirmó el mandatario local.

Así se financiará el RegioTram del Norte

La inversión total de $17,4 billones cuenta con cofinanciación de dos fuentes:

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Nación: $14,2 billones.

Departamento de Cundinamarca: $3,2 billones.

Proceso licitatorio: el concesionario se conocerá en 2027

De acuerdo con la Empresa Férrea Regional, el proyecto superó la fase de estructuración y se encuentra en proceso licitatorio, que fue abierto en julio. La siguiente etapa es la selección del concesionario que tendrá a su cargo los diseños, la construcción y la operación del sistema.

"El RegioTram del Norte ya pasó de la estructuración al proceso licitatorio, que abrimos en julio. Nuestro siguiente paso es seleccionar, hacia mediados de 2027, al concesionario que estará a cargo de los diseños, la construcción y la operación del sistema. Estamos avanzando en una etapa fundamental para que el Tren de Zipaquirá sea una realidad", explicó Orlando Santiago Cely, gerente de la EFR.

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Cronograma de obras y operación

Según el cronograma de la Empresa Férrea Regional, estas son las fechas previstas:

Mediados de 2027: selección del concesionario.

2029 a 2034: etapa de construcción.

2034: año proyectado para el inicio de operaciones.

Cómo será el RegioTram del Norte

El sistema conectará a Bogotá, Chía, Cajicá y Zipaquirá a través de un corredor férreo con las siguientes características técnicas:

48,9 kilómetros de extensión.

17 estaciones, dos de ellas ubicadas en Zipaquirá.

26 trenes eléctricos.

Pasajeros y población beneficiada

Las proyecciones indican que el RegioTram del Norte movilizará inicialmente 187.000 pasajeros diarios y beneficiará a cerca de un millón de habitantes de Bogotá y Sabana Centro. De acuerdo con la información oficial, el proyecto busca mejorar las condiciones de movilidad y el acceso a oportunidades laborales, educativas y comerciales en la región.

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Articulación entre Gobernación y alcaldías de Sabana Centro

La ejecución del proyecto avanzará bajo el liderazgo del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, con el acompañamiento del alcalde Fabián Rojas y de los mandatarios de los municipios de Sabana Centro. Según lo informado, la articulación institucional continuará con el objetivo de consolidar un sistema de transporte que reduzca los tiempos de desplazamiento y fortalezca la conexión y el desarrollo regional.

Con su presentación en Nueva York, el RegioTram del Norte se suma a los proyectos de infraestructura de transporte de Bogotá y Cundinamarca expuestos ante inversionistas internacionales, mientras avanza el proceso de licitación que definirá al responsable de su diseño, construcción y operación.