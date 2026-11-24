La comunidad educativa del Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá, insiste en buscar alternativas para evitar el cierre de la institución, luego de una reunión con funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca. Aunque el encuentro, realizado este lunes 23 de noviembre, no produjo cambios en la decisión administrativa, estudiantes, familias y trabajadores esperan que sus solicitudes sean tenidas en cuenta y que se pueda garantizar la continuidad del colegio.

La preocupación se concentra en las consecuencias que tendría la Resolución 007360 del 14 de octubre de 2026, con la que la Secretaría de Educación de Cundinamarca ratificó el cierre definitivo y la cancelación de la licencia de funcionamiento del colegio. La decisión está relacionada con incumplimientos en el deber de cuidado y protección de los estudiantes, luego de la trágica muerte de la niña de 10 años, paciente de síndrome de Down, Valeria Afanador, quien desapareció el 12 de agosto de 2025 durante la jornada escolar y fue encontrada sin vida 18 días después en el río Frío, cerca de la institución.

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En ese sentido, cerca de 230 estudiantes y más de 100 trabajadores estarían preocupados. Algunos alumnos llevan más de diez años en la institución y varios empleados acumulan entre 12 y 15 años de servicio. Por eso, durante la reunión, una de las principales solicitudes fue que las autoridades también escuchen a quienes hacen parte de la comunidad educativa.

Jerónimo Herrera Martínez, personero estudiantil, cuestionó que los alumnos no hayan tenido suficiente participación en las conversaciones sobre el futuro del colegio. “Ninguno de nosotros ha sido escuchado” afirmó. Además, se refirió a las dificultades emocionales que atraviesan los estudiantes tras la muerte de su compañera Valeria Afanador y reclamó mayor acompañamiento psicológico por parte de las autoridades departamentales. “La cura está siendo peor que la enfermedad”, expresó.



Por su parte, Denis Stic Fontecha, abogado apoderado del colegio, explicó que durante el encuentro conocieron los argumentos técnicos y jurídicos de la Secretaría de Educación, aunque cuestionó que no hubiera suficiente espacio para discutir las solicitudes de la comunidad. El abogado confirmó que continúa el trámite de una solicitud de revocatoria directa y que el próximo 11 de diciembre se realizará una audiencia de conciliación. Además de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que adelanta la defensa ante la jurisdicción administrativa.

Ahora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá pronunciarse sobre la solicitud de suspensión de los efectos jurídicos de la decisión. Mientras avanzan estos procesos, la comunidad educativa mantiene su petición de encontrar una salida que permita evitar el cierre definitivo de Los Laureles.