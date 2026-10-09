¿Por qué está lloviendo tanto en Bogotá si hay fenómeno de El Niño?

Bogotá vive una contradicción climática: hay sol en buena parte del día y el país está bajo el fenómeno de El Niño, pero las lluvias intensas y las granizadas siguen apareciendo en la ciudad. Guillermo Escobar, director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), explicó en entrevista con Mañanas Blu que El Niño no apaga las precipitaciones de la segunda temporada de lluvias, y advirtió que lo más probable es que estas continúen durante octubre y noviembre.

“El Niño, como lo dijo también el Ideam, no apaga las lluvias”, afirmó el funcionario. Según explicó, el fenómeno climático “lo que hace es seguramente aislarlas, pero cuando se presentan son bastante fuertes”, como las registradas el lunes, el martes y el jueves.

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Una temporada de lluvias que sigue activa

Escobar recordó que en la capital hay una segunda temporada de lluvias que corresponde a octubre y noviembre, y precisó que noviembre es el mes más lluvioso del año. Por eso pidió no bajar la guardia: aunque los volúmenes de agua puedan disminuir, dijo, las precipitaciones fuertes pueden presentarse en cualquier momento.

El director del Idiger indicó que la próxima semana probablemente habrá menos lluvia, pero llamó a la ciudadanía a no relajarse y a mantener las labores de prevención en viviendas y edificaciones.



Granizadas y vendavales, posibles en pleno El Niño

Frente a la pregunta sobre la relación entre las granizadas y el fenómeno de El Niño, Escobar explicó que el calentamiento del ambiente, combinado con una atmósfera húmeda, favorece los eventos extremos. “En la medida en que se caliente el ambiente, que tengamos una atmósfera también húmeda, porque va a seguir entrando humedad, pues se pueden presentar eventos extremos, entre esos las granizadas y los vendavales”, señaló.

Como ejemplo, mencionó que el lunes hubo mucho calor en la mañana y luego se presentaron granizadas, sobre todo en la zona occidental de la ciudad. Según el director, esto es típico cuando hay fenómeno de El Niño.

#OjoDeLaNoche | Emergencia por tubo roto en el norte de Bogotá.



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Balance de las últimas emergencias

Las lluvias de los últimos días dejaron encharcamientos en varias vías de Bogotá, sin personas damnificadas ni lesionadas. A esto se sumó la emergencia por la rotura de una tubería madre en el norte de la ciudad, sobre la Carrera Séptima, un hecho que, como se planteó en la entrevista, es ajeno al clima y habría sido causado por operarios del IDU.

Escobar indicó que las precipitaciones fueron “muy importantes”, especialmente en la zona alta de la localidad de Usaquén, hacia la calle 165. Dijo que las estaciones del instituto registraron valores “bastante altos”, pero que no se reportaron afectaciones mayores ni condiciones de riesgo para la comunidad.

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Mantenimiento de cubiertas y drenajes

El funcionario atribuyó parte de los encharcamientos a un exceso de confianza. “Cuando empezamos a escuchar que estaba el fenómeno del Niño allí latente, que las precipitaciones estaban disminuyendo, nos relajamos y dejamos de hacer mantenimientos en nuestras viviendas, en las cubiertas”, reconoció.

Por eso pidió revisar cubiertas, bajantes y todo el sistema de drenaje de las edificaciones, y no arrojar basuras a los sumideros. Escobar recordó que la empresa de acueducto viene destapando y retirando material de sumideros y alcantarillas, un trabajo que, según dijo, requiere el apoyo de la ciudadanía.

Sequía en diciembre y enero

Tras la temporada de lluvias, el Idiger prevé un período seco. Escobar explicó que el instituto había advertido una temporada bastante seca desde noviembre del año pasado y que, desde abril, cuando se expidió la circular preparatoria, ha identificado un descenso de las precipitaciones. Según sus cifras, el promedio es de 80 % menos de lo histórico cada mes.

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Para diciembre y enero, el director espera precipitaciones “mucho, mucho menores”. En ese escenario, dijo, será necesario “tener muchísimo mayor cuidado con los servicios públicos, particularmente de agua, energía”, además de proteger los cerros orientales y las zonas verdes, donde pueden presentarse incendios forestales.

Escobar contó que el martes se realizó el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y que el alcalde mayor ha dado lineamientos específicos a cada entidad para atender cualquier situación que afecte a la población durante las próximas ocho semanas de lluvias.

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¿Habrá racionamiento de agua en Bogotá?

Consultado sobre si queda descartado un racionamiento por cuenta de El Niño, Escobar respondió que la empresa de acueducto, a través de su gerente, ha sido enfática en que tiene “todas las previsiones” para evitarlo. Agregó que las operaciones han sido optimizadas y que las lluvias recientes aportan un volumen importante de agua a los cuerpos que abastecen a la ciudad. El balance del Idiger apunta a un doble llamado: prepararse para nuevos aguaceros y granizadas en las próximas semanas, y hacer uso responsable del agua de cara a la temporada seca de comienzos del próximo año.