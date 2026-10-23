IDRD inicia proceso sancionatorio contra Sencia por presuntos incumplimientos en El Campín

Comienza un proceso administrativo sancionatorio contra Sencia S.A.S., concesionario del estadio El Campín de Bogotá, por un presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales relacionado con las condiciones de la gramilla.

Así lo anunció el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que busca establecer si hay méritos para imponer una multa.

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El Instituto citó al concesionario a una audiencia pública el próximo 29 de octubre, a las 9:00 de la mañana. Durante la diligencia, Sencia podrá presentar sus explicaciones y ejercer su derecho a la defensa frente a los señalamientos.

Se da luego de un informe de presunto incumplimiento presentado por la interventoría del contrato de concesión y hace parte de las medidas de seguimiento y control para exigir que se cumplan las condiciones pactadas.



El proceso da continuidad a las acciones anunciadas el pasado 14 de octubre, cuando, por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, el IDRD informó que evaluaba posibles incumplimientos relacionados con el estado de la gramilla del estadio, situación que fue denunciada también tras la suspensión del partido de Millonarios vs Once Caldas, por el mal estado de la grama.

Gramilla del estadio El Campín Foto: Dimayor

Según lo que mencionan desde el IDRD, el 20 de octubre, el Instituto reforzó los requerimientos a la interventoría ante el concierto programado para el próximo 31 de octubre, con el fin de verificar las condiciones del escenario antes, durante y después del evento, así como las medidas de protección y recuperación del césped.

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"El Instituto reitera que la administración, operación y mantenimiento del estadio son responsabilidad de Sencia y que, en ejercicio de sus competencias de vigilancia y control contractual a través de la interventoría, continuará adelantando las actuaciones necesarias para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y adoptar las decisiones que correspondan", señalo el IDRD.

Finalmente, el Instituto reiteró que el fútbol es la prioridad del estadio y que continuará vigilando las condiciones de la gramilla para proteger la seguridad de los jugadores, garantizar el desarrollo adecuado de los partidos y defender los intereses de Bogotá.