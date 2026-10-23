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Capturaron a tres hombres por hurto de un carro en Bogotá: chocaron contra un separador al escapar

La captura se dio en la avenida Caracas. Mientras avanza el proceso judicial, el juez ordenó su permanencia en centro carcelario.

Capturados por hurto en Bogotá.
Capturados por hurto en Bogotá.
Policía.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

Tres hombres de nacionalidad venezolana fueron capturados en Bogotá, señalados de participar en el hurto de un vehículo que fue recuperado por las autoridades en la localidad de Antonio Nariño.

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Tras ser puestos a disposición de la justicia, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Vehículo hurtado en Bogotá.

Los hechos comenzaron en el barrio Policarpa, donde uniformados de la Policía Nacional que adelantaban labores de patrullaje observaron un vehículo en el que se movilizaban tres personas en actitud sospechosa.

Cuando los policías les ordenaron detenerse para realizar una verificación, los ocupantes hicieron caso omiso y emprendieron la huida por la avenida Caracas.

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Ante no detenerse, los uniformados activaron el llamado 'Plan Candado' y, con apoyo del seguimiento de las cámaras de videovigilancia del C4, iniciaron la persecución para impedir que escaparan. Sin embargo, durante la huida, el conductor perdió el control del automotor y chocó contra un separador vial.

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Tras el accidente, los tres ocupantes descendieron del vehículo e intentaron escapar a pie, pero fueron interceptados y capturados por los uniformados metros más adelante.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma traumática y verificaron la procedencia del automotor, estableciendo que había sido hurtado mediante la modalidad de atraco en la localidad de Usme.

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Finalmente, el vehículo fue recuperado y los tres capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

Luego de las actuaciones correspondientes, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

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