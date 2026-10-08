Inundación en la carrera 7 con calle 127 complica la movilidad en Bogotá

Las fuertes lluvias y una falla en una tubería provocan inundaciones en el corredor de la carrera 7 con calle 127, en Bogotá. Ante esta situación, el Acueducto ya mandó un equipo especializado para atender la emergencia.

"Ya tenemos asignada la orden de trabajo 🚧 1002395353, a través de la cual nuestro equipo operativo realizará la intervención correspondiente", informó la empresa de acueducto y alcantarillado en su cuenta de X.

Publicidad

Como vías alternas, las autoridades recomiendan tomar la carrera 9 y la calle 116.



Impactantes videos

A través de redes sociales se han viralizado videos del tubo madre del acueducto que presentó la falla y, por lo tanto, la gran cantidad de agua que ha estado botando en este sector del norte de la capital.

Emergencia a esta hora en el norte de Bogotá en la Cra 7 con 125 @Bogota @AcueductoBogota @BomberosBogota pic.twitter.com/S1VbzW4Vej — CAROLINA OLIVER (@Ana_Caroliver) October 9, 2026

Esta situación ha provocado una afectación en este importante corredor vial y varios conductores han tenido que desviarse a la altura de la estación de gasolina Texaco para evitar afectaciones en sus vehículos o en su propia integridad, como es el caso de los motociclistas.



🚨 URGENTE | Solicito apoyo inmediato de las entidades competentes ante la ruptura de un tubo de agua en la carrera 7 con calle 124, frente a la estación de servicio Texaco.



La emergencia habría provocado incluso la caída del techo de la gasolinera. ¡Se requiere atención urgente… pic.twitter.com/Jx6zDvdPlr — Jesús Araque (@araqueconcejal) October 9, 2026

En otro video se puede ver, desde la altura de un edificio, la gran altura que tiene el chorro de agua que sale de este tubo que se rompió y cómo afectó ambas calzadas (norte-sur y sur-norte).