Bogotá prepara norma para cambiar rutas de carreras atléticas en Teusaquillo

La Alcaldía Mayor de Bogotá trabaja en la elaboración de una nueva resolución institucional para modificar el trazado y la concentración de carreras atléticas en la localidad de Teusaquillo. Así lo confirmó en Meridiano Blu el secretario de Gobierno de la capital, Gustavo Quintero, tras atender las recurrentes quejas de los habitantes del sector por los constantes cierres viales durante los fines de semana.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Secretaría de Gobierno, Bogotá alberga alrededor de 26 carreras atléticas al año, lo que significa que el 50 % de los domingos se registra algún tipo de competencia deportiva en las calles. La mayor parte de estos eventos se desarrollan sobre los mismos trayectos viales de Teusaquillo y las inmediaciones del Parque Simón Bolívar.

Atletismo, running. Foto: referencia, Flow

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Quintero explicó que el año anterior 172.000 personas participaron en estas jornadas deportivas, por lo que el objetivo de la administración no es eliminar la práctica, sino buscar un equilibrio que impida la saturación de un solo polígono urbano. El funcionario reconoció la presión vecinal que generan los eventos masivos, pues los cierres por las carreras se suman al funcionamiento habitual de la ciclovía dominical.

Para lo que resta del año, el calendario contempla siete carreras programadas en la ciudad, de las cuales entre cuatro y cinco están previstas en Teusaquillo. La administración distrital evalúa concertar cambios de recorrido con los organizadores de dichas competencias, mientras avanza en la formulación de la norma que regirá las convocatorias para los próximos años.



Por su parte, la alcaldesa local de Teusaquillo, María Angélica González, señaló que la localidad no solo enfrenta el impacto de las competencias deportivas, sino también la carga acumulada de grandes eventos culturales en escenarios como el Parque Simón Bolívar, el Movistar Arena, el Estadio El Campín y el espacio Vive Claro.

González afirmó que la alcaldía local ha instalado mesas de trabajo con los vecinos para definir canales de acceso, controlar los horarios y regular la emisión de sonido. Asimismo, la mandataria local indicó que en los puestos de mando unificado (PMU) se coordinan operativos para contener la ocupación del espacio público por ventas informales y garantizar corredores viales para la ciudadanía durante la realización de festivales masivos.



¿Qué cambiará con la nueva resolución para las carreras atléticas en Bogotá?

Según detalló el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, la reglamentación que se construye junto a la Secretaría de Movilidad y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) contempla los siguientes ejes principales:

