Policía de Bogotá captura a 64 personas por homicidio y publica cartel de los más buscados

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de 64 personas y la aprehensión de un adolescente señalados de estar involucrados en homicidios en la capital, como resultado de operativos de vigilancia e investigaciones criminales adelantadas desde el pasado 7 de agosto.

De acuerdo con el balance de la institución, entre los adultos capturados hay 60 hombres y cuatro mujeres. De estos casos, 27 capturas se realizaron en flagrancia y 37 mediante orden judicial. Entre los detenidos figuran tres presuntos feminicidas, presuntos sicarios y personas señaladas de cometer asesinatos en medio de riñas y hechos de intolerancia.

Publicidad

Uno de los casos destacados es el de alias ‘El Gordo’, capturado mediante orden judicial en el barrio Guacamayas, en la localidad de San Cristóbal. Según las autoridades, el hombre era buscado por un homicidio ocurrido el 15 de agosto de 2025, cuando presuntamente atacó con un arma cortopunzante a un ciudadano durante una riña. Después del crimen, habría viajado a Chile, donde permaneció cerca de ocho meses evadiendo a las autoridades.

También fue capturado alias ‘Enano’, señalado de ser sicario y coordinador del tráfico de estupefacientes en el barrio El Muelle. La Policía lo relaciona con un asesinato con arma de fuego ocurrido en junio de este año en la localidad de Engativá. Deberá responder por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.



En otro de los hechos investigados, las autoridades reportaron la captura de un hombre señalado de participar en un doble homicidio ocurrido en marzo en Ciudad Bolívar. Según la investigación, el caso estaría relacionado con el hurto previo de una gorra y un altercado posterior durante un encuentro deportivo. El ataque con arma de fuego dejó dos personas muertas y otras dos heridas.

Asimismo, en la localidad de Fontibón fue capturado el presunto responsable de causar la muerte de una persona durante una riña por intolerancia. En Tunjuelito, por su parte, fue aprehendido un adolescente de 17 años, señalado de participar en el hurto y homicidio de un ciudadano en Girardot, Cundinamarca, el 22 de mayo de 2024. Además, dos hombres fueron capturados en flagrancia en Rafael Uribe, señalados de asesinar a una persona durante una riña en la que habrían utilizado un machete.

Publicidad

Cartel de los más buscados

La Policía también presentó el cartel de uno de los hombres más buscados por homicidio en Bogotá: Isaac Daniel Rodríguez García, quien tiene una orden de captura por su presunta participación en el asesinato de un empresario y su escolta, ocurrido en febrero de este año en las afueras de un gimnasio de la localidad de Chapinero.

Publicidad

La institución pidió a la ciudadanía suministrar información que permita ubicarlo y capturarlo a través de la línea segura 305 814 3837 o del correo electrónico mebog.sijin-vidajefat@policia.gov.co.