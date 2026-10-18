Manifestaciones en Bogotá ocasionan cierres en carrera 7 y calle 26: TransMilenio afectado

Una nueva jornada de manifestaciones en inmediaciones del Museo Nacional en Bogotá está afectando la movilidad en la carrera Séptima este domingo, 18 de octubre.

Inicialmente, la Secretaría de Movilidad de la ciudad había informado por medios de sus redes sociales que los manifestantes se ubicaron en la carrera 7 con calle 32, ocasionando un cierre total de la vía.

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Por su parte, TransMilenio reportó afectación en los servicios de transporte público en varias rutas duales y zonales del SITP. “Debido a manifestaciones ajenas a la operación, las rutas TransMiZonal y Dual implementan desvíos en la zona. Usuarios afectados: 9.020”.

Frente a esto, la Unidad Nacional Antidisturbios intervino en la manifestación en la carrera séptima con calle 28.



#EnDesarrollo A esta hora la Unidad Nacional Antidisturbios interviene la manifestación que se realiza en la carrera séptima con calle 28, en inmediaciones al Museo Nacional.

Según reportó TransMilenio, las rutas TransMiZonal y Dual implementan desvíos en la zona y cerca de 9… pic.twitter.com/lD4nMNvnDt — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 18, 2026

Siga el minuto a minuto del desarrollo de las manifestaciones y la movilidad en Bogotá

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5:27 p. m.

La Unidad Antidisturbios intervino con bombas aturdidoras la manifestación que se ha venido realizando hoy domingo frente al Museo Nacional. De acuerdo a la Secretaria de Gobierno, culminó la etapa de diálogo con las personas que se encontraban protestando y por eso se autorizó el ingreso de la tanqueta del UNADI y el uso de aturdidoras para dispersar los bloqueos que se presentan en la vía.

5:40 p. m.

La manifestación ajena a la operación de TransMilenio avanzó hasta la avenida Caracas con calle 32, en Bogotá. Debido a esta situación, los servicios de TransMiZonal y las rutas duales del sector continúan con desvíos, mientras que la estación Museo Nacional permanece temporalmente fuera de servicio. Según el reporte oficial, 11.732 usuarios se han visto afectados por las novedades en la operación del transporte público.

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5:47 p. m.

La manifestación ajena a la operación de TransMilenio avanzó hasta la calle 26 con carrera 23, en Bogotá. Debido a esta situación, la flota troncal permanece temporalmente sin paso en ambos sentidos, afectando a 14.299 usuarios, según el reporte oficial.