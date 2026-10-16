Mincultura sobre Museo Nacional: "No puede ser un espacio de apología al delito o revictimización"

La ministra de cultura, Paola Holguín, confirmó que actualmente el ministerio adelanta una evaluación de los espacios a cargo de la cartera con el fin de determinar si estarían sirviendo como espacios de memoria, identidad y transformación social.

“La museología y la curaduría de los distintos espacios a cargo del Ministerio, están siendo evaluados y rediseñados para cumplir la misión de salvaguardar, investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural, histórico y artístico de la Nación, sirviendo como espacios para la memoria, la identidad y la transformación social”, dijo Holguín.

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Al referirse al Museo Nacional la ministra Holguín agregó que no puede ser un espacio de apología al delito.

Paola Holguín. X: @PaolaHolguin

“El Museo Nacional no puede ser un espacio de apología al delito o revictimización, tiene que observar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, dijo Holguín.



Además dijo que la vocación principal del Museo no es servir como instrumento de adoctrinamiento político o como un foco de difusión de versiones sesgadas sobre la historia.

Es importante recordar que este pronunciamiento se da después de una polémica que se desató tras un comentario que hizo el concejal del Centro Democrático Andrés Barrios tras una visita al Museo.

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“Hoy traje a mis hijas al Museo Nacional para enseñarles la historia de Colombia y me encontré con una sala llena de afiches de campaña de Carlos Pizarro, de relatos donde se atribuye el crecimiento de las guerrillas del ELN, las FARC y el M-19 a los ‘gobiernos represivos’. A los terroristas les buscan justificación; a sus víctimas, un rincón”, dijo Barrios.