La ópera se tomó el Parque de la 93 en Bogotá con un concierto gratuito para todos los públicos

El Parque de la 93 fue escenario este sábado 17 de octubre de una noche dedicada a la música lírica, con un concierto gratuito que reunió a la Ópera de Colombia y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. La iniciativa permitió acercar este género musical a nuevos públicos y marcó la apertura de una nueva temporada de eventos propios del parque, que continuará en 2027.

La jornada, organizada por la Asociación Amigos del Parque 93, contó con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá y del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP). El encuentro también se convirtió en una ocasión especial para conmemorar los 50 años de historia de la Ópera de Colombia.

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La programación se desarrolló en dos momentos. A las 6:00 p. m., la Orquesta Filarmónica de Bogotá abrió el concierto con un recital de voces y piano, diseñado especialmente para este escenario al aire libre. Posteriormente, a las 7:00 p. m., la Ópera de Colombia presentó un repertorio que recorrió algunas de las obras más reconocidas de la tradición lírica.

Los clásicos de la ópera sonaron en el Parque de la 93

Durante el concierto, los asistentes disfrutaron de arias, dúos y momentos de conjunto de obras como Carmen, La bohème, Rigoletto, Madama Butterfly, Turandot y La traviata, entre otras piezas del repertorio universal.



La propuesta musical tuvo un formato de cámara concebido para el parque, con piano, dos violines, violonchelo, cajón y percusión menor. Esta combinación permitió ofrecer una experiencia cercana y diferente a la de una gala sinfónica tradicional, con la intención de demostrar que la ópera también puede disfrutarse en espacios públicos y sin necesidad de tener conocimientos previos sobre el género.

Uno de los momentos especiales de la noche fue la transición hacia la música latinoamericana. Después del recorrido por los grandes clásicos líricos, el programa incorporó canciones del continente con arreglos de inspiración jazzística, en una propuesta que conectó la tradición operística con melodías reconocidas por distintas generaciones.

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Una apuesta por la cultura y los espacios públicos de Bogotá

La realización de Ópera al Parque 93 también representó el inicio de una nueva etapa para la programación cultural del lugar, con actividades gratuitas y abiertas a diferentes públicos.

Karina Trevisan Pulido, directora ejecutiva de la Asociación Amigos del Parque 93, destacó el propósito de acercar espectáculos de calidad a la ciudadanía y aprovechar el espacio público para promover experiencias culturales.

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Por su parte, René Coronado, director de la Ópera de Colombia, resaltó el significado de celebrar los 50 años de la institución en un escenario abierto, fuera de los teatros convencionales. Según explicó, llevar este género a un parque permite recuperar su capacidad de emocionar a personas que no necesariamente han asistido antes a una función operística.

La actividad estuvo dirigida a familias, jóvenes, melómanos y aficionados, así como a quienes tuvieron su primer acercamiento a la música lírica durante la jornada.

Con este concierto, el Parque de la 93 dio inicio a una temporada de eventos propios que busca mantener una programación cultural accesible para los habitantes de Bogotá y sus visitantes. La agenda tendrá continuidad en 2027, como parte de la apuesta por convertir el espacio en un punto de encuentro alrededor de la música y otras expresiones artísticas.