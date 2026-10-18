Prográmese: cierres viales este 18 de octubre en Bogotá por la Allianz 15K

Este domingo, 18 de octubre, Bogotá será sede de la décima sexta edición de la Carrera Allianz 15K, por lo que habrá varios cierres en las principales avenidas de la ciudad, como la NQS, en horas de la mañana, aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

El trazado, que abarca un recorrido de 15 kilómetros con punto de partida en la avenida carrera 9 —a la altura del Parque Country Comodoro— y meta en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, requerirá el montaje preventivo de estructuras desde la noche del sábado 17 de octubre en el norte, escalando hacia cierres secuenciales durante la mañana del domingo conforme avance la jornada.

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Cierres viales en Bogotá 18 de octubre

El cierre comenzará a las 7:45 de la mañana con el corredor de la avenida carrera 9, que se prolongará hacia el sur hasta la avenida calle 100 y continuará por la diagonal 92.



En este sector se implementará un manejo coordinado con la oferta habitual de la Ciclovía dominical sobre la avenida carrera 9, garantizando pasos regulados para peatones y deportistas recreativos, mientras que las rutas del SITP que cruzan el norte experimentarán desvíos temporales.

Con el paso de los últimos corredores y la reapertura gradual del trazado en el norte, los atletas superarán la calle 92 para adentrarse en el corredor de mayor densidad de tráfico de la capital: la Avenida NQS.

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Despliegue sobre la Avenida NQS este domingo por la carrera

El diseño de la carrera contempla el aislamiento de dos carriles de la calzada occidental en la NQS y el bloqueo estratégico de sus rampas conectantes entre las 6:30 a. m. y las 11:15 a. m.

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No obstante, el impacto más agudo para los residentes se concentrará al interior de la localidad de Teusaquillo. El cierre continuado de la diagonal 61C, la avenida carrera 24, la transversal 28 y la carrera 28 generará un efecto de "sombra vial": un perímetro de aislamiento vehicular que dejará temporalmente acordonados a barrios como Galerías y el entorno del estadio El Campín.

Durante este intervalo, la salida de vehículos particulares hacia el occidente y el sur desde el cuadrante residencial comprendido entre la NQS, la avenida calle 53 y la avenida Caracas se verá severamente limitada.

• Avenida NQS (conectante de calzada rápida a lenta): Cierre total operativo desde las 6:30 a. m. hasta las 10:50 a. m., suprimiendo el flujo de transición entre carriles principales y secundarios.

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• Avenida NQS (entre calle 92 y calle 69): Cierre total de dos carriles de la calzada occidental entre las 6:45 a. m. y las 10:50 a. m.

• Avenida NQS (entre calle 68 y diagonal 61C): Cierre de la calzada lenta en sentido norte-sur entre las 7:45 a. m. y las 10:50 a. m.

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• Diagonal 61C (entre avenida NQS y avenida carrera 24): Cierre total del tramo de enlace entre las 7:45 a. m. y las 11:10 a. m.

• Avenida carrera 24 (entre diagonal 61C y calle 57): Cierre de la calzada occidental desde las 7:45 a. m. hasta las 11:15 a. m.

• Transversal 28 (entre calle 57 y calle 53B Bis) y Carrera 28 (entre calle 53B Bis y avenida calle 53): Cierres viales programados entre las 7:45 a. m. y las 11:15 a. m.

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Restricción en la Calle 53 y llegada al Simón Bolívar.

El tramo final conecta la avenida calle 53 con el circuito perimetral del Parque Metropolitano Simón Bolívar, escenario donde se concentrará la infraestructura de meta, logística sanitaria y concentración de participantes.

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Para blindar la llegada de los deportistas, la Secretaría de Movilidad dispuso el cierre de la calzada norte de la avenida calle 53 desde la carrera 28 hasta la avenida carrera 60.

Asimismo, se estructurará un cerramiento periférico alrededor del parque que afectará la carrera 58, la calzada norte de la calle 44 y la calzada occidental de la avenida carrera 60.

En el tramo más próximo a la línea de meta, comprendido entre la avenida carrera 60 y la carrera 66A, la avenida calle 53 sufrirá un cierre total en sus dos calzadas (norte y sur). Para mitigar el impacto en el desplazamiento transversal oriente-occidente, las autoridades sugieren utilizar como alternativas principales la Avenida Calle 26 (Avenida El Dorado) y la Avenida Calle 63.