Desgarrador relato de periodista que sufrió intento de robo: "Amenazaron con meterme un tiro"

La periodista Nathaly Quiroga Cavalieri denunció que varios hombres armados la amenazaron durante un intento de robo en Bogotá, mientras esperaba el cambio de un semáforo. Los asaltantes le exigieron abrir las puertas de su vehículo, pero, al no conseguirlo, se dirigieron a una camioneta blanca que estaba delante de ella.

Quiroga, editora del servicio de invitados de France 24 en español y residente en Bogotá desde hace 16 años, relató lo ocurrido en su cuenta de X. Según su testimonio, los ocupantes de la camioneta terminaron entregando sus pertenencias a los hombres.

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¿Cómo ocurrió el intento de robo a la periodista?

De acuerdo con el relato de Quiroga, estaba detenida en un semáforo, rodeada de otros vehículos, cuando aparecieron varios hombres en motocicleta. La rapidez con la que ocurrieron los hechos le impidió precisar cuántos eran, pero recordó que dos de ellos se ubicaron a los lados de su carro y la encañonaron.



Los hombres le exigieron abrir las puertas. En medio de los nervios, la periodista se negó varias veces, mientras los atacantes insistían y la amenazaban con dispararle. “Entre mi shock y mis nervios les dije varias veces que no y amenazaron con meterme un tiro”, escribió en la red social.

Al no conseguir abrir su vehículo, los asaltantes se dirigieron a la camioneta blanca que estaba adelante. Según su relato, los ocupantes abrieron las puertas traseras y los hombres los despojaron de sus pertenencias.

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Cuando cambió el semáforo, Quiroga continuó conduciendo, aunque temía que los atacantes regresaran.

Después de 16 años viviendo en Bogotá, ayer por primera vez fuí víctima de la inseguridad...



Estaba detenida en un semáforo, con carro adelante y atrás, cuando de la nada aparecieron tres motos (creo) porque todo fue muy rápido...



Un tipo a cada lado del espejo del carro me… — Nathaly Quiroga Cavalieri (@NathyGQuirogaC) October 16, 2026

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¿Qué sintió la periodista después del intento de robo?

Quiroga contó que, durante el episodio, pensó en su familia, especialmente en su hija de siete meses, su esposo y su madre, quien depende de ella. También se preguntó qué habría ocurrido si los hombres hubieran disparado.

“¿Qué pasaría si de verdad me metían un tiro? ¿Sobreviviría? ¿Iba a doler?”, escribió al recordar los pensamientos que tuvo mientras la amenazaban.

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Tras alejarse del lugar, buscó dónde estacionarse. Según explicó, quedó inmóvil, llorando y con dificultades para respirar. Su esposo tuvo que ir a buscarla porque no lograba continuar con normalidad después de lo ocurrido.

La periodista también relató que pasó el resto del día llorando y sintió dolor en el cuerpo. Aunque logró reunirse con su familia, continuó pensando en el riesgo al que se había enfrentado.

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¿Qué pidió la periodista tras denunciar el caso?

En su publicación, Quiroga cuestionó las condiciones de seguridad en Bogotá y pidió a las autoridades distritales que adopten medidas para evitar que los ciudadanos vivan con temor al movilizarse. “Las autoridades y la alcaldía tienen que pensar en algo. No podemos vivir con ese miedo y esa psicosis”, escribió.

Su testimonio generó reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su preocupación por la inseguridad y reclamaron respuestas de las autoridades.