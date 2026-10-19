Bogotá tendrá nuevas marchas del 19 al 25 de octubre: estos son los puntos de concentración

Luego de las movilizaciones del miércoles 14 de octubre, que afectaron varias vías de Bogotá, la Alcaldía informó que entre el lunes 19 y el domingo 25 de octubre se realizarán nuevas marchas, manifestaciones, plantones y eventos culturales en distintas localidades de la capital.

De acuerdo con el Distrito, las actividades incluirán reivindicaciones sociales y se concentrarán principalmente en Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo y Chapinero. Entre los puntos anunciados están el Museo Nacional, la Plaza de Bolívar, la Embajada de Estados Unidos y el Parque de los Hippies.

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Ante posibles afectaciones en la movilidad, se recomienda a la ciudadanía consultar los reportes de tránsito y planear sus recorridos con anticipación, especialmente si necesita utilizar TransMilenio.

¿En qué zonas de Bogotá habrá marchas esta semana?

Las movilizaciones, manifestaciones y plantones están programados en varias localidades de la ciudad. La agenda incluye actividades en el Museo Nacional, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Plaza de Bolívar, la Embajada de Estados Unidos y el Parque de los Hippies.

La Alcaldía señaló que la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) acompañará las jornadas con equipos de gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el propósito de promover el desarrollo de las protestas pacíficas.

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Para consultar información sobre posibles cierres y desvíos, la ciudadanía puede ingresar al portal oficial de Bogotá: https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Manifestaciones en Bogotá Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

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¿Cuál es la agenda de marchas y manifestaciones en Bogotá del 19 al 25 de octubre?

Lunes 19 de octubre

Evento cultural con reivindicaciones: ‘Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional’

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Museo Nacional, carrera Séptima con calle 30, localidad de Santa Fe.



Plantón: ‘No a la censura’

Hora: 11:00 a. m.

Lugar: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, carrera Quinta con calle 28, localidad de Santa Fe.



Plantón: ‘Jornada por la paz’

Hora: Por confirmar.

Lugar: Plaza de Bolívar, carrera Séptima con calle 11, localidad de La Candelaria.



Marcha: ‘Jornada y marcha continental contra el fracking’

Hora: Por confirmar.

Lugar: Embajada de Estados Unidos, carrera 50 con calle 23, localidad de Teusaquillo.

Martes 20 de octubre

Evento cultural con reivindicaciones: ‘Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional’

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Museo Nacional, carrera Séptima con calle 30, localidad de Santa Fe.

Miércoles 21 de octubre

Evento cultural con reivindicaciones: ‘Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional’

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Museo Nacional, carrera Séptima con calle 30, localidad de Santa Fe.

Jueves 22 de octubre

Evento cultural con reivindicaciones: ‘Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional’

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Museo Nacional, carrera Séptima con calle 30, localidad de Santa Fe.

Viernes 23 de octubre

Evento cultural con reivindicaciones: ‘Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional’

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Museo Nacional, carrera Séptima con calle 30, localidad de Santa Fe.

Sábado 24 de octubre

Evento cultural con reivindicaciones: ‘Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional’

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Museo Nacional, carrera Séptima con calle 30, localidad de Santa Fe.



Evento cultural con reivindicaciones: ‘Sembrando memoria’

Hora: 11:00 a. m.

Lugar: Parque de los Hippies, calle 63 con carrera Séptima, localidad de Chapinero.



Evento cultural con reivindicaciones: ‘Cumbre Nacional Popular’

Hora y lugar: Por confirmar.

Domingo 25 de octubre