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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Capturado hombre que robaba piezas de aluminio de bus de TransMilenio: quedó grabado

Capturado hombre que robaba piezas de aluminio de bus de TransMilenio: quedó grabado

Un hombre fue capturado en flagrancia en la estación Bicentenario de TransMilenio cuando presuntamente hurtaba piezas de aluminio de un bus articulado utilizando una cuchilla tipo bisturí.

Capturado hombre que robaba piezas de aluminio de bus de TransMilenio
Capturado hombre que robaba piezas de aluminio de bus de TransMilenio
Captura de pantalla
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

Un hombre de 37 años fue capturado en flagrancia en la estación Bicentenario de TransMilenio, en el centro de Bogotá, cuando robaba piezas de aluminio de un bus articulado en movimiento. Según informó la Policía Nacional, el señalado utilizaba un bisturí para retirar estos elementos de los fuelles del vehículo.

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El procedimiento se llevó a cabo durante labores de patrullaje, vigilancia y control del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, en coordinación con la Dirección Técnica de Seguridad de la empresa de transporte Tercer Milenio S. A.

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De acuerdo con la coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, los uniformados atendieron el llamado del personal de seguridad del sistema y encontraron al hombre cuando extraía las piezas de aluminio de un articulado que se encontraba en recorrido.

Tras el procedimiento, el capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de hurto.

Tras este caso, la Policía Nacional indicó que, en lo corrido de 2026, el Grupo de Transporte Masivo TransMilenio ha logrado la captura en flagrancia de 1.568 personas por diferentes delitos.

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Ante estos hechos, las autoridades hicieron un llamado a los usuarios del sistema para que reporten oportunamente cualquier situación sospechosa y eviten ser indiferentes frente a posibles delitos.

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