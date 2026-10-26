A pasajera no le dejaron subir una lavadora a TransMilenio y se pusó brava: "Me parece injusto"

El sistema de transporte público de Bogotá, TransMilenio, moviliza a diario a ciudadanos de toda la capital. Sin embargo, también recibe quejas por situaciones como hurtos, largas filas, empujones y los colados.

En la estación Comuneros ocurrió un caso que llamó la atención en redes sociales, luego de que una mujer cuestionara la decisión del personal de seguridad de TransMilenio de impedirle ingresar una lavadora al sistema de transporte.

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El hecho quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales. En las imágenes, la ciudadana sostuvo que la lavadora era pequeña en comparación con otros objetos que se transportan durante un trasteo. También afirmó que en buses o busetas le permiten llevar este tipo de electrodomésticos sin inconvenientes, mientras que en TransMilenio le impedían el ingreso.

"Imagínense que me están poniendo problema porque vamos a pasar una lavadora. Dijera que fuera un trasteo grandote, una nevera, pero es una lavadorita", manifestó la pasajera.



Y antes brava la señora 🙄 vean este video completo 🚨



En la estación Comuneros de @TransMilenio, una mujer intentó ingresar con una LAVADORA y terminó reclamándoles a los guardas porque, según ella, le impidieron el ingreso.



¿Hasta dónde llega el sentido común al usar el… pic.twitter.com/r0jEVsOOKE — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) October 25, 2026

¿Por qué no le permitieron llevar la lavadora en TransMilenio?

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La discusión se centró en las restricciones para ingresar elementos de gran tamaño al sistema. Mientras la usuaria consideraba que las dimensiones de la lavadora no representaban un problema, el personal de seguridad mantuvo la decisión de impedirle el acceso a la estación.

Además, la mujer cuestionó la posibilidad de que solicitaran la presencia de la Policía para imponerle un comparendo por presuntamente infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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"No ponen problema en una buseta para venir a ponerme problemas por una simple lavadora para montar en un TransMilenio (...) Me parece injusto que hagan eso", expresó.

¿Qué objetos se pueden ingresar a TransMilenio?

El Manual de la Comunidad Usuaria de TransMilenio establece que el equipaje y los paquetes de mano no deben superar los 60 centímetros por cualquiera de sus caras.

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Además, las normas restringen el ingreso de elementos que, por su volumen, forma o peso, obstaculicen los pasillos, las puertas de los buses o las zonas de circulación de las estaciones.

Estas disposiciones buscan mantener despejadas las áreas de tránsito y evitar golpes o lesiones a otros pasajeros, así como dificultades durante una evacuación de emergencia.