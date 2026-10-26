Astro Luna, resultado del último sorteo hoy lunes 26 de octubre de 2026

El Super Astro Luna es uno de los juegos de azar conocidos en Colombia por combinar números y astrología. Para participar, cada jugador debe seleccionar una cifra de cuatro dígitos y uno de los 12 signos zodiacales, combinación que determina si obtiene un premio, según las condiciones del sorteo.

Resultado del Super Astro Luna hoy, lunes 26 de octubre de 2026

El resultado del Super Astro Luna de este lunes 26 de octubre de 2026 es el



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Se recomienda consultar los resultados en los canales oficiales y revisar cuidadosamente el tiquete para comprobar si la combinación seleccionada coincide con la ganadora.

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¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, aunque el horario varía según la jornada:

De lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza cada sorteo, a través de los canales autorizados.



¿Cómo se juega al Super Astro Luna?

Para participar, cada apostador debe elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y seleccionar uno de los 12 signos zodiacales disponibles.

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Las opciones son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El premio mayor corresponde a quienes aciertan tanto el número como el signo zodiacal anunciados en el resultado oficial, de acuerdo con las reglas vigentes del juego.

¿Qué modalidades de apuesta ofrece el Super Astro Luna?

El juego permite registrar diferentes combinaciones para adaptar las apuestas a las preferencias de cada participante.

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Una de las alternativas consiste en jugar un mismo número con los 12 signos zodiacales. Esta opción permite cubrir todos los signos con una misma cifra, aunque implica realizar varias apuestas y asumir el costo correspondiente.

Además, cada tiquete admite hasta cuatro apuestas diferentes, lo que permite combinar varios números y signos en una misma compra.

¿Cuánto cuesta jugar al Super Astro Luna?

Los valores de apuesta indicados en la información de referencia son los siguientes:



Valor mínimo por tiquete : $500.

: $500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Estos montos permiten a los participantes elegir cuánto desean apostar, de acuerdo con su presupuesto y las condiciones de la modalidad seleccionada. Se recomienda confirmar los valores vigentes en los puntos de venta autorizados.

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¿Cómo verificar los resultados del Super Astro Luna?

Después de cada sorteo, los jugadores deben comparar los datos de su tiquete con la combinación publicada por los canales oficiales. La verificación del número de cuatro cifras y del signo zodiacal permite determinar si la apuesta cumple las condiciones para recibir un premio. En caso de obtener un resultado ganador, el participante debe conservar el tiquete original y consultar con el operador los pasos necesarios para reclamarlo.

El Super Astro Luna mantiene su dinámica diaria con una combinación de números y signos zodiacales. Para conocer los resultados de este lunes, 26 de octubre de 2026, los jugadores deben consultar la información oficial una vez finalice el sorteo.