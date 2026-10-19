Lotería del Tolima, resultados del sorteo hoy lunes 19 de octubre de 2026

La Lotería del Tolima realizó este martes 19 de octubre de 2026 el sorteo número 4192, en el que puso en juego diferentes premios para los participantes.

El premio mayor, de $3.500 millones, fue para el número XXXX, de la serie XXX. Los jugadores pueden revisar los resultados y comprobar si el número y la serie de sus billetes o fracciones coinciden con alguno de los resultados ganadores.

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Resultados de los premios secos de la Lotería del Tolima

Además del premio mayor, el sorteo 4192 entregó diferentes premios secos, cuyos valores estuvieron entre los $15 millones y los $270 millones.

Estos fueron los números y series ganadores:



Para confirmar si un billete resultó ganador, es importante revisar tanto el número como la serie y compararlos con los resultados oficiales del sorteo 4191.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Tolima?

El billete completo de la Lotería del Tolima tiene un valor de $12.000 y está dividido en tres fracciones de $4.000 cada una.

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Los billetes pueden adquirirse en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos de venta ubicados en diferentes zonas del país, entre ellos establecimientos de Efecty, Gelsa y Codesa.

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el billete o la fracción correspondiente, ya sea en formato físico o virtual, en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora que comercializó el número ganador.

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Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora.

Requisitos para cobrar los premios

Premios inferiores a $5 millones

Para cobrar estos premios, el ganador debe diligenciar sus datos personales en el respaldo del billete y presentar una copia de la cédula de ciudadanía.

Premios superiores a $5 millones

En estos casos, además del billete y la cédula, el ganador debe completar el formato de identificación de ganadores y el formulario de verificación de datos.

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También debe presentar el Registro Único Tributario (RUT) y una certificación de cuenta bancaria, debido a que estos premios se pagan mediante transferencia.

Antes de realizar cualquier trámite, se recomienda comprobar que el número y la serie del billete coincidan con los resultados oficiales del sorteo 4192 de la Lotería del Tolima.