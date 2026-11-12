Colombia se consolida como el país líder de Sudamérica en adopción de IA, según Microsoft.

Colombia se consolidó como el país de Sudamérica con mayor nivel de adopción de inteligencia artificial generativa. De acuerdo con el más reciente Global AI Diffusion Report, correspondiente al segundo trimestre de 2026 y elaborado por el Microsoft AI Economy Institute, el 25,9 % de la población colombiana en edad de trabajar (entre los 15 y 64 años) utilizó algún producto de IA generativa.

Esta cifra representa un crecimiento de 1,4 puntos porcentuales frente al trimestre inmediatamente anterior y posiciona al país por encima de otras grandes economías sudamericanas como Brasil (20,2 %), además de superar a México (21,4 %). A nivel de toda América Latina y el Caribe, Colombia ocupa el segundo lugar general, escoltando únicamente a Costa Rica (29,7 %) y superando por un estrecho margen a República Dominicana (25,8 %) y Panamá (24,2 %).



Panorama mundial y brecha regional

El avance colombiano cobra mayor relevancia al contrastarlo con el comportamiento global. Según la medición de Microsoft; construida a partir de datos agregados y anonimizados de telemetría, ajustados por penetración de internet, participación de dispositivos y tamaño poblacional, la difusión mundial de la IA generativa alcanzó el 18,8 % durante el segundo trimestre de 2026, tras subir un punto porcentual. Esto significa que Colombia se sitúa 7,1 puntos porcentuales por encima del promedio global.

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En la cima del escalafón global se mantienen economías con robusta infraestructura digital y políticas desarralladas de transformación tecnológica. Emiratos Árabes Unidos encabeza el listado mundial con una tasa de adopción del 73,3 %, seguido por Singapur (64,3 %) e Irlanda (49,9 %). El top cinco lo completan Francia (49,6 %) y Noruega (49,4 %), mientras que Corea del Sur destacó por registrar el mayor salto trimestral entre las principales economías, al crecer 3,5 puntos porcentuales hasta ubicarse en el puesto 12 con un 40,6 %.

A pesar de que el uso creció en prácticamente todas las 147 economías evaluadas, el informe advierte que la brecha entre el Norte Global y el Sur Global sigue ampliándose. Mientras en los países de mayores ingresos la adopción llegó al 28,8 % (+1,3 puntos), en el Sur Global —grupo en el que se enmarca América Latina— alcanzó el 16,2 % (+0,8 puntos), elevando la diferencia entre ambos bloques a 12,6 puntos porcentuales.



El caso colombiano: educación y creación como motores de uso

Más allá de las cifras de adopción, el reporte arroja luces sobre cómo y para qué están utilizando esta tecnología los usuarios en mercados emergentes como el colombiano. A partir del análisis de interacciones en Copilot, Microsoft identificó que, mientras en el Norte Global predominan usos orientados al consumo; como búsqueda de información (+6,5 %), asesoramiento (+12,6 %) e investigación de productos para compras (+16,9 %), en el Sur Global la IA cumple un rol fundamentalmente formativo y productivo.



En economías como la de Colombia, las áreas en las que más destaca la adopción son apoyo académico y educación (las consultas de tareas escolares registran una presencia de 32,3 % superior al promedio mundial); aprendizaje autodirigido (El uso de la IA para el desarrollo autónomo de nuevas habilidades supera en un 29,2 % la media global); y creación y edición de contenido (la generación y edición de imágenes +32,3 %, así como la redacción de textos y programación de código +22,4 %, tienen un peso considerablemente mayor que en las economías desarrolladas).

El estudio señala que esta vocación educativa y creativa funciona como la principal puerta de entrada a la inteligencia artificial en la región, impulsada en parte por una demografía más joven. Asimismo, el informe subraya que el auge de los modelos de peso abierto (open-weight) está abaratando costos y facilitando la adaptación local, aunque sostiene que consolidar el liderazgo de países como Colombia dependerá de seguir cerrando brechas estructurales en conectividad, acceso a dispositivos y formación de habilidades digitales.