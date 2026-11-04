La herramienta tecnológica que ayuda a bancos a evitar fraudes: ya está en Colombia

La inteligencia artificial está cambiando las estrategias de los delincuentes para cometer fraudes financieros, mediante la creación de identidades falsas, documentos manipulados y videos con tecnología deepfake. Frente a esta amenaza, Incode Technologies desarrolló TrustGraph, una herramienta que permite conectar señales de fraude entre diferentes entidades financieras para anticiparse a los ataques y evitar que un mismo delincuente pueda intentar abrir cuentas fraudulentas en distintos bancos. La tecnología ya opera en Colombia y está implementada en entidades como Bancolombia, Nequi y Davivienda.

Mario Moreno, country manager de Incode Technologies en Colombia, explicó a Blu Radio que TrustGraph surgió ante la necesidad de compartir señales de alerta entre organizaciones que hacen parte de un mismo ecosistema financiero.

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Según el directivo, los delincuentes suelen atacar varias entidades utilizando diferentes identidades o mecanismos, aunque detrás de esas operaciones pueda estar una misma persona o banda criminal. Por eso, cuando un banco identifica un intento sospechoso, la herramienta transmite esas señales a las demás instituciones participantes, con el propósito de impedir que el atacante repita la operación en otra entidad.

Blu Radio Foto: Blu Radio, referencia

Incremento de fraudes

La importancia de este tipo de soluciones aumenta ante las cifras de fraude que enfrenta el sector financiero colombiano. De acuerdo con un informe de Asobancaria publicado en septiembre de 2026, durante 2025 se registraron más de 765.000 reclamaciones por fraude en la banca nacional, por un monto superior a los $967.000 millones. A esto se suma la evolución de los ataques con inteligencia artificial, que permiten automatizar solicitudes, modificar documentos y ajustar los intentos de suplantación después de que una plataforma rechaza una operación.



En ese sentido, Juan Camilo García, head de Estrategia y pperaciones para Latam de Incode, advirtió que estas modalidades pueden expandirse entre países: los ataques con inyección digital y deepfakes, por ejemplo, comenzaron a identificarse en México y posteriormente se extendieron a otros mercados de Latinoamérica.

Una de las características de TrustGraph es que analiza información que normalmente pasa inadvertida para los usuarios durante los procesos de autenticación. Moreno explicó que, mientras una persona realiza el registro de su identidad o una prueba de vida mediante reconocimiento facial, la tecnología examina señales relacionadas con el dispositivo, como posibles modificaciones del sistema operativo, el funcionamiento de la cámara y la activación de sus mecanismos durante la verificación. De esta manera, el usuario puede completar el proceso con normalidad, sin percibir la intervención de la herramienta, mientras las entidades reciben información que les permite identificar comportamientos sospechosos.

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El objetivo de esta tecnología es dificultar que los delincuentes aprovechen las diferencias de información entre bancos y plataformas financieras para repetir sus ataques.