Colombiana crea un alimento para mejorar la concentración: así funciona

Mantener la concentración y el rendimiento mental durante largas jornadas de estudio o trabajo motivó a la ingeniera química colombiana Valentina Gutiérrez a desarrollar una alternativa a las bebidas energizantes y al consumo recurrente de cafeína. Se trata de Bioboosters, una iniciativa que creó junto con su equipo para ofrecer formulaciones de origen natural orientadas a fortalecer la memoria, la concentración y el aprendizaje, sin depender de estimulantes agresivos.

Uno de sus productos principales es Focus Booster, una fórmula desarrollada junto con un neuroterapeuta que combina extractos de melena de león, omega 3, magnesio, cobre, complejo B y una dosis mínima de cafeína. Según un estudio de intervención realizado con el Neurohacking Center y Astrolab Bio, spin-off de la Universidad EAFIT, su consumo estuvo asociado con una reducción del 40 % en las señales cerebrales relacionadas con la distracción y del 34 % en aquellas vinculadas con dificultades para procesar información.



Estudio midió los resultados

La investigación evaluó durante 90 días a 10 adultos mediante mediciones comparativas antes y después de consumir la fórmula. Para ello, los especialistas utilizaron electroencefalografía cuantitativa (qEEG), con el propósito de registrar la actividad cerebral, además de pruebas para analizar la microbiota intestinal.

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“Durante todo el período de evaluación no se reportó ningún efecto adverso, lo que demuestra que se pueden lograr cambios medibles en la actividad cerebral sin recurrir a estimulantes agresivos ni asumir los picos de ansiedad o taquicardia de otros productos del mercado”, explicó Gutiérrez.

La ingeniera química Valentina Gutiérrez y su equipo desarrolló Bioboosters. Foto: suministrada

La empresa comenzó con un capital de seis millones de pesos y, de acuerdo con sus cifras, ya ha beneficiado a más de 17.000 personas. Aunque participó en las primeras etapas de Shark Tank en busca de inversión y no consiguió financiación del jurado, Gutiérrez continuó desarrollando el proyecto de manera independiente, después de trabajar en multinacionales como Philip Morris y Smurfit Kappa. La compañía ahora proyecta cerrar 2026 con un crecimiento del 60 % frente al año anterior y superar las 38.000 unidades vendidas.



“Ver que la ciencia valida cómo reducimos la distracción en un 40 % confirma que es posible potenciar el rendimiento mental sin comprometer la salud física”, concluyó.