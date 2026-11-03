Lanzan seguro para robots domésticos que cubre daños en casa y fallas inesperadas

Imaginar un robot caminando por la casa, limpiando, recogiendo objetos o ayudando con las tareas domésticas no es algo exclusivo de libros o películas de ciencia ficción. De hecho, algunas empresas ya ofrecen servicios de limpieza realizados por robots humanoides, aunque todavía se encuentran en etapas tempranas de desarrollo.

Pero con el auge de este tipo de máquinas también empiezan a surgir una serie de preocupaciones bastante particulares. ¿Qué ocurre si uno de estos robots rompe un televisor, provoca un accidente o comienza a funcionar de manera inesperada? Una aseguradora decidió adelantarse a estas situaciones y lanzó una cobertura especialmente diseñada para los humanoides domésticos.

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La iniciativa fue anunciada el pasado 29 de octubre en Reino Unido y, según las compañías responsables, se trata de la primera póliza de su tipo en el país, preparada para proteger tanto al robot como a los propietarios de la vivienda.

¿Qué cubre el nuevo seguro para robots humanoides?

La cobertura fue lanzada por la aseguradora Tokio Marine HCC International en alianza con Adrian Flux, una correduría de seguros británica.



Según explicaron en su anuncio oficial, la póliza prevé diferentes accidentes que podrían ocurrir cuando una máquina capaz de desplazarse y manipular objetos empiece a realizar actividades dentro de una vivienda.

Por ejemplo, entre las situaciones que podrían presentarse se encuentran los daños accidentales al propio robot, su robo, los desperfectos que pueda ocasionar en la casa y las lesiones o perjuicios a terceros.

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Si un humanoide pierde el equilibrio y cae sobre un mueble o un televisor, el seguro puede responder por los daños ocasionados con un límite de hasta 5.000 libras esterlinas para determinados daños repentinos causados por el robot a la vivienda o sus pertenencias.

También están cubiertos aquellos casos en que una máquina provoque accidentalmente un incendio o lesione a una persona que se encuentre de visita.

Robot - REFERENCIA Foto: Unsplash

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¿Y si el robot se sale de control?

Una de las características más llamativas de esta póliza es que incluye la recuperación o desactivación segura del robot si presenta una falla repentina e inesperada.

Esto significa que, si el humanoide sufre un problema de funcionamiento que impide controlarlo normalmente, el seguro puede cubrir la intervención necesaria para recuperarlo o desactivarlo de forma segura.

Desde luego, esto no significa que las aseguradoras estén anticipando una rebelión de robots como las que aparecen en los libros de Asimov, sino a posibles errores de software, fallas de funcionamiento y accidentes que pueden ocurrir con equipos que se desplazan físicamente por espacios habitados.

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Gerry Bucke, gerente general de Adrian Flux, explicó que la intención es aclarar quién asume la responsabilidad cuando algo sale mal con estas máquinas. También señaló que las condiciones se actualizarán a medida que avance la tecnología y se conozcan nuevos riesgos.

¿Cuánto cuesta asegurar un robot doméstico?

La compañía Adrian Flux explica que los precios se calculan individualmente, dependiendo de las características del robot y las circunstancias del propietario.

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Aunque el mercado todavía es pequeño, los fabricantes están preparando dispositivos que pueden costar miles de dólares, pues algunos robots domésticos disponibles para reserva en Estados Unidos tienen precios cercanos a los 20.000 dólares.

La aseguradora también prevé que los humanoides comiencen a llegar a más hogares británicos a partir de 2027, aunque ese calendario dependerá del desarrollo y la comercialización de los equipos.

Mientras los fabricantes terminan de entrenar robots para que aprendan a cocinar, limpiar o transportar objetos, las aseguradoras calculan cuánto podría costar que uno de ellos tenga un accidente dentro de la casa.