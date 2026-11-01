De la competencia local al mercado global: el impacto económico de apps como Shein y Temu

El experto en tecnología Samir Estefan afirmó en diálogo con Sala De Prensa Blu que la tecnología no es una simple distorsión, sino una “auténtica transformación de la economía” impulsada por la combinación de tres elementos fundamentales.

"Si usted mezcla el impacto del internet, el impacto de los teléfonos móviles y el impacto de las redes sociales, usted mira cómo hemos visto unos cambios gigantescos a nivel de hábitos de consumo", explicó.

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Esta convergencia digital ha modificado de forma directa la manera en que las personas adquieren bienes y servicios cotidianos, según agregó. El ejemplo más claro son las plataformas de venta que no requieren mayores requisitos y son de fácil uso.

Estefan destacó el papel de los canales digitales en el proceso inicial de compra, señalando que "cerca del 90 % de la gente comienza su proceso de búsqueda de cualquier producto o servicio en línea".



Trnsferencia / pago / compra Foto: Pexels.

Por esta razón, contar únicamente con una presencia física coloca a los comerciantes en desventaja, ya que pierden el primer punto de contacto con el cliente. Uno de los principales análisis del experto fue cómo el comercio electrónico ha derribado las fronteras comerciales locales.

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Para ilustrarlo, explicó el caso de los productores locales que ahora deben enfrentarse a un entorno internacional: "Ese señor que vende zapatos en Bucaramanga ya no solo compite con las otras personas que venden zapatos ahí, sino que compite con todos los fabricantes de zapatos del mundo".

Para sobrevivir y prosperar, Estefan resaltó la necesidad imperiosa de cambiar de mentalidad y aprovechar la escala internacional. A juicio del experto, “ya es una competencia global en donde no importa usted dónde esté, está compitiendo con fabricantes y con intermediarios de todo el planeta”.

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Así, según añadió, la división entre el mundo físico y el digital ha dejado de existir en la práctica comercial moderna y “ya no son diferentes”. Aseveró ahora se habla de “un único consumidor que a veces consume en línea, que a veces consume presencial”.