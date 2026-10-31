¿Cómo elegir los mejores audífonos si va a comprar en Black Friday?: esto es lo que debe saber

El Black Friday, que tiene lugar cada último fin de semana de noviembre, llega como una oportunidad para comprar regalos de Navidad, estrenar productos o darse un gusto después de un año de trabajo. En esta temporada, muchas personas encuentran en los audífonos una opción para escuchar música o disfrutar de sus series favoritas.

Sin embargo, elegir un modelo no depende solamente del precio. La duración de la batería, el uso que se les dará, la calidad del sonido y la resistencia al sudor, entre otras características, pueden influir en la decisión de compra.

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Yeison González Mateus, entrenador regional de Sony, explicó qué características conviene revisar antes de comprar audífonos, desde los formatos disponibles hasta las tecnologías de conectividad y personalización.

¿Qué tipo de audífonos elegir según las necesidades?

Los modelos in-ear, que se introducen en el oído, son una opción para quienes buscan portabilidad y facilidad de transporte. Pueden ser prácticos para trayectos cortos y desplazamientos cotidianos, aunque su uso prolongado puede generar molestias.

Audifonos In-Ear Magnific

Por su parte, los on-ear se apoyan sobre las orejas y suelen ser más económicos dentro de los modelos de diadema. Sin embargo, utilizarlos durante periodos prolongados puede ocasionar fatiga, especialmente en personas que usan gafas u otros accesorios en las orejas.

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Finalmente, los over-ear rodean las orejas mediante almohadillas y son una alternativa para trabajar, estudiar o viajar durante periodos largos. Muchos de estos modelos cuentan con cancelación activa de ruido, una función que permite reducir los sonidos del entorno.

¿Qué debe revisar antes de comprar audífonos en Black Friday?

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Antes de comprar, conviene revisar la conectividad y los códecs de audio, características que influyen en la experiencia de uso. De acuerdo con González, es necesario comprobar que los audífonos sean compatibles con el dispositivo desde el que se reproducirá la música.

Códecs como AAC y SBC son habituales, mientras que LDAC y aptX ofrecen opciones de transmisión de audio de mayor calidad, según la compatibilidad de los equipos.

Para quienes practican deporte, también es necesario revisar la resistencia al agua y al sudor, que puede identificarse mediante certificaciones como IPX4. Además, el ajuste y el peso son factores que pueden influir en la comodidad durante la actividad física. En espacios al aire libre, los diseños abiertos pueden ayudar a mantener la atención en el entorno mientras se escucha música.

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En el caso de las videollamadas, es útil buscar modelos con varios micrófonos y tecnologías de reducción de ruido. Algunos incorporan procesamiento mediante inteligencia artificial (IA) para separar la voz de los sonidos ambientales y mejorar su captación. Si se busca mayor claridad durante las conversaciones, los audífonos con micrófono tipo bastón son otra alternativa.

Audifonos On-ear Magnific

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Batería, aplicaciones y latencia: ¿qué debe saber?

La autonomía es otro aspecto que conviene revisar antes de comprar audífonos. Sin embargo, la duración de la batería depende de las funciones que estén activadas. La cancelación de ruido y las llamadas pueden reducir el tiempo de uso frente a la reproducción de música sin esas funciones. Por su parte, la carga rápida permite recuperar tiempo de uso con unos minutos de conexión.

También es recomendable revisar la compatibilidad de las aplicaciones de los audífonos con el sistema operativo del celular, ya sea iOS o Android. Estas herramientas permiten ajustar el ecualizador, actualizar el dispositivo y controlar distintas funciones. Por eso, antes de comprar, conviene verificar qué opciones ofrece cada fabricante.

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Para los videojuegos, existen audífonos diseñados para gaming, como los de la línea INZONE de Sony, que priorizan la baja latencia y la precisión del sonido. Quienes consumen videos también pueden revisar la compatibilidad con Bluetooth LE.

En muchos casos, conseguir audífonos que reúnan todas las características deseadas puede representar un gasto considerable. Si el presupuesto es limitado, González recomienda prestar atención a la calidad de los materiales, la batería y la disponibilidad de una aplicación para ajustar las funciones, en lugar de elegir únicamente por el color o el descuento. Revisar estos aspectos puede ayudar a seleccionar un producto que se ajuste mejor a las necesidades de uso.