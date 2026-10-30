Ataque histórico a Binance no afectará fondos de usuarios, afirma experto Mauricio Tovar

El mercado global de los activos digitales enfrentó una sacudida sin precedentes tras registrarse un ciberataque a Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo

Según explicó Mauricio Tovar, experto en criptomonedas y CEO de TRU web3, la magnitud de la salida de dinero escaló rápidamente hasta convertirse en la mayor vulneración registrada en este sector.

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“Inicialmente se reportaban 2 billones de dólares, luego pasó a cuatro y finalmente la cifra se registró en 6.3 billones dólares o 6 millones de dólares americanos, lo que lo convierte en el robo de criptomonedas más importante de la historia o más grande de la historia”, afirmó Tovar.

Pese a la cifra exorbitante, empresas emisoras de stablecoins como Circle y Tether (USDT) lograron congelar cerca de USD 3.000 millones. Sin embargo, investigaciones de seguridad concluyen que los restantes USD 3.300 millones fueron sustraídos con éxito por actores estatales.



Según Tovar, “según estudios de empresas de seguridad y de análisis de estas tecnologías blockchain o de cadena, fue el gobierno de Corea del Norte quien perpetuó este y otros robos”.

Blu Radio Foto: AFP, referencia

Brechas centralizadas: la falla no estuvo en la blockchain

Frente a las dudas sobre si la tecnología de cadena de bloques había sido quebrantada o si se había empleado inteligencia artificial, el especialista aclaró que el ataque no comprometió la seguridad intrínseca del protocolo decentralizado. El origen estuvo ligado a fallas operativas internas y de infraestructura centralizada de la compañía.

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“En este caso no hubo problemas con la blockchain, fue un problema centralizado como un banco que tiene bases de datos y las pueden vulnerar. Ese fue el caso de Binance”, enfatizó Tovar, detallando además que “el problema según reporta la misma compañía... parece iniciar alrededor de unos permisos que permitió un desarrollador de software de la compañía junto con otras brechas de seguridad”.

Asimismo, indicó que por ahora no existe evidencia de que se haya utilizado inteligencia artificial en el ataque, aunque tampoco se descarta del todo a la espera del informe oficial postmortem.

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Respaldo financiero a usuarios y reacción del mercado

A pesar de la magnitud del hackeo, la dirección de Binance anunció que asumirá la totalidad de las pérdidas utilizando su propio fondo de reserva. La empresa genera cerca de USD 16.000 millones anuales y dispone de un fondo de reserva de USD 6.000 millones para contingencias.

“El CEO salió a decir que todos los fondos de los usuarios están a salvos, que ellos van a utilizar dinero de la compañía”, destacó Tovar.

Sorprendentemente, la confianza de los inversionistas se ha mantenido estable. El precio de Bitcoin únicamente registró un descenso cercano al 3% tras el incidente, una variación menor en comparación con caídas más pronunciadas observadas durante hackeos de menor escala en el pasado.

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Al respecto, el experto señaló: “Pareciera que el mercado confía que por lo grande que es Binance... efectivamente no va a haber ningún problema en devolver o garantizar a los usuarios que no van a tener ninguna pérdida”.

Bitcóin Foto: AFP

Impacto en Colombia y recomendaciones de autocustodia

En el contexto colombiano, donde existen cerca de 6 millones de usuarios de criptomonedas y un mercado estimado en USD 29.000 millones transaccionados al año, Binance mantiene una penetración superior al 50% en América Latina.

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Frente a la inquietud sobre si es seguro mantener activos en plataformas centralizadas o migrar hacia la autocustodia de llaves privadas, Tovar recordó que en el entorno digital no existe la invulnerabilidad absoluta.

“La respuesta corta es que no hay algo que nos asegure 100% de manera digital. No hay nada inhackeable, pero sí hay buenas prácticas que podemos llevar a cabo las empresas y los usuarios para disminuir ese riesgo”, sostuvo.

Escuche aquí la entrevista: