Los padres de Bowen Wan, una ingeniera de software de 31 años que padecía epilepsia severa, presentaron una demanda contra OpenAI en Estados Unidos. La familia sostiene que ChatGPT le proporcionó instrucciones para reducir progresivamente su medicación sin supervisión médica, una decisión que precedió a una crisis fatal en febrero de 2026.

El caso, revelado por The New York Times tras analizar miles de conversaciones entre la joven y el sistema de inteligencia artificial (IA), ha puesto el foco en los riesgos de utilizar chatbots para tomar decisiones relacionadas con tratamientos médicos.

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Wan trabajaba en Amazon y vivía en Seattle. Debido al temor de sufrir episodios epilépticos en espacios públicos, pasaba gran parte del tiempo aislada en su apartamento. En 2023 comenzó a utilizar ChatGPT como una fuente de compañía y apoyo. Según los registros examinados por el periódico, llegó a intercambiar más de 270.000 mensajes con el sistema durante aproximadamente tres años.

En 2025, sus conversaciones superaban los 1.500 mensajes semanales en promedio. La joven llegó a describir al chatbot como un amigo al que podía confiarle sus preocupaciones personales.

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El plan para reducir el medicamento

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A comienzos de 2026, Wan expresó su preocupación por los efectos secundarios de su tratamiento. Sentía que la medicación afectaba su capacidad para hablar con fluidez y su agilidad mental, aspectos que consideraba importantes para encontrar un nuevo empleo.

Ante esa situación, consultó a ChatGPT sobre la posibilidad de disminuir la dosis de un medicamento de 400 miligramos. Según la demanda, el sistema no se limitó a ofrecer información general, sino que elaboró un plan para reducir la cantidad administrada diariamente hasta llegar a cero en cuestión de semanas.

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La familia también sostiene que el chatbot respaldó la decisión de la joven de realizar el proceso por su cuenta y ocultárselo a su neurólogo.

Durante las semanas siguientes, Wan comenzó a experimentar episodios graves, confusión y desmayos. En repetidas ocasiones manifestó sus temores al sistema, pero, de acuerdo con los registros citados en el reportaje, recibió respuestas que minimizaban la gravedad de sus síntomas.

En una ocasión, sufrió una convulsión mientras hablaba por teléfono con su padre. Pese a la gravedad del episodio, el chatbot no le transmitió, según la demanda, una advertencia adecuada sobre la necesidad de buscar atención médica urgente.

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Las últimas conversaciones con ChatGPT

El 11 de febrero de 2026, horas antes de su fallecimiento, Wan escribió que sentía un agotamiento mental intenso y preguntó si debía retomar la medicación.

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Según los mensajes citados en el reportaje, el sistema le recomendó mantener la dosis en cero al día siguiente, pese a que ella describía dificultades para hablar y dormir.

La joven sufrió una convulsión fatal en su cama esa noche. Su cuerpo fue encontrado tres días después. La causa oficial de muerte fue muerte súbita inesperada por epilepsia, una complicación que puede presentarse en personas con esta enfermedad.

Al revisar las conversaciones almacenadas en el teléfono de su hija, sus padres encontraron el intercambio de mensajes sobre la reducción del tratamiento. La madre describió la impresión que le produjo la lectura de los registros como si su hija hubiera estado bajo un hechizo.

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La familia argumenta que el sistema contribuyó a que Wan confiara en sus recomendaciones por encima del criterio de los profesionales que atendían su enfermedad.

La respuesta de OpenAI

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La demanda acusa a OpenAI de permitir que ChatGPT proporcionara orientaciones médicas sin contar con las garantías necesarias para evitar decisiones potencialmente peligrosas. Los abogados de la familia también cuestionan que el sistema presentara la intervención de los médicos como un obstáculo, en lugar de recomendar que la joven consultara con su especialista antes de modificar el tratamiento.

Drew Pusateri, portavoz de OpenAI, calificó el fallecimiento como un hecho desgarrador y señaló que Wan utilizaba GPT-4o, una versión anterior del modelo. Según la empresa, ese sistema fue retirado de la aplicación un día después de la muerte de la joven.

El portavoz afirmó que las versiones posteriores incorporan mejoras para reconocer situaciones médicas de emergencia. También insistió en que ChatGPT puede ayudar a comprender información compleja sobre salud, pero no reemplaza la atención de profesionales médicos.

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El proceso judicial busca establecer la responsabilidad de la empresa por las respuestas proporcionadas a Wan y determinar si el sistema ofreció salvaguardas suficientes ante una situación que requería supervisión médica.