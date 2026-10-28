Siri AI ya está en español: así puede activar las nuevas funciones en su iPhone

Apple amplió los idiomas disponibles para Siri AI con el lanzamiento de la versión 27.2 de su sistema operativo. La actualización incorpora el español, junto con el francés, japonés, coreano y portugués, para que los usuarios puedan acceder a las nuevas capacidades del asistente mediante la configuración de idioma de sus dispositivos.

La compañía presentó esta versión como un rediseño de Siri basado en Apple Intelligence, con herramientas para comprender solicitudes, consultar información personal y ejecutar acciones dentro de las aplicaciones. Sin embargo, el acceso depende de la compatibilidad del equipo, la disponibilidad regional y la instalación del software correspondiente.

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¿Qué cambia con Siri AI en español?

La nueva versión busca que Siri comprenda mejor las solicitudes y permita realizar tareas que van más allá de responder preguntas sencillas. Entre sus funciones está la posibilidad de consultar información en mensajes, correos electrónicos y fotografías para ayudar a encontrar contenido.



Foto: Apple

El asistente también puede ejecutar acciones en distintas aplicaciones, como redactar un correo desde cero, editar fotografías y compartir grupos de imágenes. Otra función permite responder preguntas o realizar tareas relacionadas con lo que aparece en la pantalla del dispositivo.

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Apple señala que Siri puede recurrir a información sobre distintos temas para responder consultas. No obstante, algunas de estas capacidades dependen de modelos alojados en servidores y están sujetas a límites diarios de uso.

¿Cómo activar Siri AI en español en el iPhone?

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Para probar las nuevas funciones, los usuarios deben comprobar si tienen disponible iOS 27.2 y si su dispositivo es compatible con Apple Intelligence. El procedimiento puede variar según el modelo y la región.

Los pasos para configurar el idioma son los siguientes:



Abra Ajustes en el iPhone.

en el iPhone. Ingrese a General y seleccione Actualización de software .

y seleccione . Si aparece iOS 27.2, elija la opción para descargar e instalar la actualización.

Cuando termine la instalación, regrese a Ajustes y entre en General > Idioma y región .

y entre en . Configure el español como idioma del dispositivo, en una variante disponible.

Ingrese a Apple Intelligence y Siri, o al apartado Siri, según la configuración del equipo.

Idiomas de Siri AI Apple Event

Seleccione Idioma y elija español. Después, configure la voz que prefiera, si la opción está disponible.

Se recomienda mantener el dispositivo conectado a una red Wi-Fi mientras se completan las descargas necesarias. La disponibilidad de las opciones puede variar según el equipo y la región.

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¿Qué restricciones tiene la nueva Siri AI?

La función se distribuye en versión beta para las versiones 27.2 de iOS, iPadOS, macOS, watchOS y visionOS, según la información proporcionada por Apple. Se requiere un dispositivo compatible con Apple Intelligence y un idioma habilitado.

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La compañía también advierte que Siri AI no está disponible actualmente en la Unión Europea para iOS, iPadOS ni watchOS, y que la función no está habilitada para menores de 13 años.

Apple anunció que prevé incorporar otros idiomas antes de finalizar el año, entre ellos chino tradicional, noruego, turco y vietnamita. La empresa también contempla ofrecer acceso ampliado a determinadas funciones mediante un pago adicional, aunque no ha precisado fechas ni tarifas.